Champagne Boizel entra nel mercato italiano grazie ad Allegrini Wine Distribution

Allegrini Wine Distribution ha annunciato l’ingresso nel proprio portfolio della storica Maison Champagne Boizel, incaricandosi della distribuzione esclusiva per il mercato italiano. Fondata nel 1834, Boizel è un nome di prestigio nel panorama vinicolo francese, noto per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, esprimendo al meglio l’unicità dei suoi terroir.

Questa nuova partnership si inserisce nella strategia di Allegrini Wine Distribution di arricchire l’offerta con marchi che incarnano la qualità e il prestigio, portando in Italia un simbolo dell’arte dello Champagne. La Maison Boizel, con vigneti che si estendono su sette ettari nei Grands e Premiers Crus della Champagne, tra cui i rinomati terroir di Avize, si distingue per vini di grande eleganza e precisione, maturati con cura per esaltare la purezza naturale dell’uva. Le cuvée di Boizel, alcune delle quali invecchiano fino a 15 anni, sono il risultato di un lungo e meticoloso processo, dove ogni bottiglia racconta una storia di passione e dedizione.

Tra i prodotti di punta, spiccano il Blanc de Blancs La Côte 1er Cru e il Blanc de Noirs La Montagne 1er Cru, vere e proprie espressioni dell’identità della Maison. «Boizel non è solo Champagne, è storia, artigianalità e visione», commenta Matteo Allegrini, export and iconic wines manager di Allegrini Wines. «Siamo entusiasti di introdurre questo simbolo della regione vinicola francese nel nostro mercato, puntando a consolidarne la reputazione in Italia attraverso un’attenzione esclusiva alla qualità e alla tradizione».

L’ingresso di Boizel nel portfolio di Allegrini Wine Distribution riflette una strategia commerciale mirata a rafforzare la presenza dell'azienda italiana nel mercato dello Champagne, sviluppando una distribuzione selettiva che punterà su enoteche, wine bar, hotel di lusso e ristoranti gourmet. La volontà è di mantenere un posizionamento esclusivo, che valorizzi la qualità e l'artigianalità del prodotto.

Florent Roques-Boizel, ceo di Champagne Boizel, ha dichiarato: «Siamo lieti di collaborare con una famiglia vinicola così prestigiosa in Italia. Il mercato italiano è fondamentale per qualsiasi Maison di Champagne di alto livello, e siamo certi che la rete distributiva di Allegrini, unita al suo team appassionato, sarà il partner ideale per presentare Boizel agli amanti dello Champagne italiani».

Questa nuova collaborazione segna un ulteriore passo nel percorso di Allegrini Wine Distribution, che da sempre celebra il legame tra uomo, viti e territorio. Con l'ingresso di Boizel, il viaggio nell’eccellenza europea si arricchisce di un altro capitolo, portando nel calice degli italiani la storia di una Maison che sa guardare al futuro, senza mai dimenticare la sua tradizione.

