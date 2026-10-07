Imbottigliamenti di vino in calo, ma le giacenze continuano a crescere

Nel terzo trimestre 2026 gli imbottigliamenti di vino si sono sostanzialmente stabilizzati, con una flessione dello 0,3% sullo stesso periodo del 2025, dopo il -7,7% del primo trimestre e il -0,6% del secondo. Nei primi nove mesi il calo è del 3%, con 9,86 milioni di ettolitri imbottigliati. Il recupero è sostenuto da Doc e Docg, cresciute rispettivamente del 5% e del 4,9%, e da bianchi e spumanti, mentre Igt e rossi restano in difficoltà. Ma il dato più delicato riguarda le giacenze: al 31 luglio 2026 ammontavano a 15,96 milioni di ettolitri, contro i 13,67 milioni dello stesso mese del 2025, con un aumento del 16,8%. La stabilizzazione degli imbottigliamenti rappresenta quindi un segnale positivo, ma il livello delle scorte mantiene alta l'attenzione sull'equilibrio tra disponibilità di vino e domanda.