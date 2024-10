Vera Pizza Contest 2024: la sfida mondiale della pizza fatta in casa

Da lunedì 30 settembre, torna il Vera Pizza Contest, il campionato mondiale della pizza fatta in casa organizzato dall'Associazione verace pizza napoletana (Avpn). Dopo il grande successo della scorsa edizione, con 1400 pizze inviate da ben 55 Paesi, questo evento internazionale si prepara a far surriscaldare i forni di tutto il mondo. Le fasi eliminatorie, interamente online, si terranno fino al 27 ottobre, e i migliori aspiranti pizzaioli si contenderanno un posto nella finalissima dal vivo, che si terrà a Napoli il 19 e 20 novembre.

Vera Pizza Contest: il concorso per gli appassionati di pizza

Vera Pizza Contest, una sfida mondiale per difendere la vera pizza napoletana

Il Vera Pizza Contest nasce con l'obiettivo di promuovere e preservare la tradizione della pizza napoletana, oggi più che mai sotto pressione per via delle numerose varianti creative che spesso ne alterano le caratteristiche principali. Antonio Pace, presidente di Avpn, lo sottolinea chiaramente: «La pizza è per tutti e di tutti, l'importante è l'attenzione alla qualità delle materie prime, l'adozione delle tecniche descritte nel nostro disciplinare, la giusta manualità e la sapienza negli abbinamenti dei sapori. Questi sono i valori che da sempre la nostra Associazione vuole comunicare».

Antonio Pace, presidente di Avpn

Il contest, gratuito e aperto a tutti, consente ai partecipanti di cimentarsi nella preparazione di una pizza classica o di una variante creativa, seguendo le linee guida del disciplinare Avpn. L'unica condizione imprescindibile: la pizza dovrà essere cotta in casa, che sia in un forno a legna, a gas, elettrico, o persino in friggitrice.

Vera Pizza Contest, le fasi eliminatorie e il format della competizione

La prima fase del contest si svolge online: dalla mezzanotte del 30 settembre fino a domenica 27 ottobre, i partecipanti potranno inviare la foto della propria pizza tramite Messenger alla pagina Facebook di Avpn (@verapizzanapoletana). Ogni settimana, una giuria composta da maestri pizzaioli selezionerà le 10 migliori pizze, garantendo ai vincitori l'iscrizione gratuita al Club della vera pizza napoletana e l'accesso alle finali della categoria "Amatori" del Vera pizza napoletana champion 2025, che si terranno a Napoli. Le 40 pizze selezionate entreranno nella classifica finale, che sarà stilata entro il 31 ottobre, e solo i primi tre classificati accederanno alla finalissima dal vivo a Napoli. I tre finalisti avranno l'onore di sfidarsi dal vivo il 19 e 20 novembre a Napoli, nella sede Avpn di Capodimonte. Qui, sotto gli occhi di una giuria d'eccezione, prepareranno una pizza Margherita e una pizza a loro scelta, dimostrando talento, passione e competenza nel cuore della capitale mondiale della pizza.

Vera Pizza Contest, i premi e le opportunità

I premi per i vincitori sono di tutto rispetto: il primo classificato si aggiudicherà un corso professionale base di 9 giorni presso l'Avpn School, un forno per pizza Effeuno P134H, una impastatrice Pizza Vita Mia di Pagnossin, oltre alla qualificazione alle finali della categoria "Amatori" del Vera Pizza Napoletana Champion 2025, con volo e soggiorno a Napoli. Anche i secondi e terzi classificati avranno accesso a corsi presso l'Avpn School, nonché la qualificazione alla competizione del 2025 con copertura delle spese di viaggio o soggiorno. In aggiunta, i tre finalisti riceveranno una selezione di attrezzature professionali, come una madia, una fornitura di farina Caputo, olio Pizzolium e Frienn di Olitalia, e un kit di strumenti Gi.Metal.