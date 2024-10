Vincenzo Viola è il vincitore del premio Sicily Young Chef Competition 2024

Sicily Young Chef Competition 2024 è stata un'avvincente sfida tra giovani chef under 36 provenienti da tutta l'isola che si è svolta a San Vito Lo Capo (Tp). Sul gradino più alto del podio Vincenzo Viola, premiato dallo chef stellato Tony Lo Coco, presidente di giuria del Sicily Young Chef Competition 2024.

Vincenzo Viola, vincitore del premio Sicily Young Chef Competition 2024

Il premio è stato ideato dalla testata enogastronomica All Food Sicily, in collaborazione con Electrolux Professional, azienda leader nel mondo per le attrezzature della ristorazione, assieme al partner Sagrim che, sotto la guida di Michele Saitta, oltre a distribuirne le apparecchiature è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti e arredi nella ristorazione ed ospitalità.

La gara di Sicily Young Chef Competition 2024

La sfida tra giovani chef è iniziata con gli chef Marco Carella di “Osteria dei Vespri” di Palermo, Benedetto Di Lorenzo di Palermo, Pietro Taormina del “Seaclub” di Terrasini (Pa), Mattia Pecoraro della “Locanda del Gusto” di Palermo. Il secondo round ha visto le sfide degli chef Luca Fichera di “Zash Boutique Hotel” a Riposto, Francesco Di Trapani di “Bromu” a Trapani e Giovanni Riina di “Bagliotto” a Borgo Parrini (Pa). Il terzo appuntamento, prima della finale, con gli chef Milena Boccaccio di “DéjàVu Restaurant” ad Avola, Domenico Perna di “Pepe Rosa” di Capo D'Orlando (Me), Antonino Viola di “Villa Criscione Luxury Events” a Ragusa, Vito Ingargiola di “Camparia” a Favignana (Tp) e Salvatore Denaro di "Teatro 44" a Taormina. Una competizione, quindi, che ha visto la partecipazione di giovani cuochi anche di ristoranti stellati o protagonisti del fine dining e comunque di esercizi di successo.

La finale di Sicily Young Chef Competition 2024

La finale di “Sicily Young Chef Competition 2024” ha visto protagonisti gli chef Milena Boccaccio con il dolce “La Tartelletta al Carrubbo”, Luca Fichera con l'antipasto “La ricciola si fa in due”, Marco Carella con l'antipasto “Vellutata di mandorle e calamari” e Vincenzo Viola con il primo “Raviolo della diatriba”. A giudicarli Tony Lo Coco, patron e chef del ristorante stellato “I Pupi” di Bagheria nonchè presidente dell'associazione “Le soste di Ulisse”; Pinuccio La Rosa, patron del ristorante stellato “Locanda Don Serafino” e Mario Ciulla chef e patron del ristorante “Granofino” di Agrigento, con esperienza di chef consulting in tutto il mondo.

Vincenzo Viola vincitore di Sicily Young Chef Competition 2024

Per la qualificata giuria il primo premio è andato a Vincenzo Viola che ha prevalso sul filo del rasoio su Milena Boccaccio. Sul terzo gradino del podio Luca Fichera, quarto Marco Carella. Per il vincitore Vincenzo Viola: «Il Raviolo della diatriba è un omaggio alla mia città, Ragusa, e al suo piatto più rappresentativo, il raviolo, che ho presentato in una versione con un sugo di triglia e all'interno la ricotta sia dolce che salata». «Trovo lodevole la realizzazione di questa iniziativa e colgo l'occasione per fare i miei più calorosi auguri a Vincenzo Viola - chiosa Tony Lo Coco - il suo piatto “Raviolo della diatriba” ha saputo interpretare un territorio, valorizzandone le materie e trovando uno storytelling a questo ottimo piatto».

«Il successo di questa prima edizione - afferma Fabio Scandone, area manager Centro/Sud Italia Electrolux Professional - è il risultato del lavoro di sensibilizzazione verso le nuove generazioni che Electrolux Professional sta conducendo in Sicilia attraverso i partner autorizzati. A dimostrazione di un progetto valido e di un accostamento che si è rivelato vincente tra il brand aziendale e la competizione gastronomica che ha dato la possibilità di confrontarsi nella semifinale 12 giovani chef da tutta la Sicilia nella Casa Electrolux Professional a San Vito Lo Capo».