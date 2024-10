Ecco le nuove tecnologie di refrigerazione per la ristorazione

Iarp, brand del Gruppo Epta, è tra i leader nella produzione di soluzioni refrigerate con gruppo frigo incorporato in ambito Food&beverage e Horeca. Il brand si distingue per eleganza, ogni dettaglio è curato con attenzione, riflettendo l'eccellenza e il design italiano, sinonimo di qualità, stile e ricercatezza. Le soluzioni si caratterizzano per elevato grado di personalizzazione e massimo potenziale tecnologico, che apre la strada alla trasformazione digitale del comparto.

La vasta gamma include banchi dedicati alla conservazione del prodotto, sia per dispense che per cucina, sia bianchi che inox, oltre a banchi a temperatura positiva, ideali per la presentazione di bevande e vini, e arredi a temperatura negativa, dedicati a prodotti di gelateria e pasticceria. Iarp è il brand tra i principali player nell’ambito della conservazione ed esposizione del gelato industriale e artigianale.

Iarp Plug-In Power: affidabilità e sostenibilità in vetrina

Quale concept che meglio riassume i punti di forza di Iarp, “Plug-in power” esalta l’elevata affidabilita`, l’eccellenza e la capacita` innovativa del marchio, che detta il passo nel mercato grazie alle sue soluzioni ideali per qualsiasi contesto espositivo.

A questo si aggiunge il nuovo claim “Look Inside”, che mira a rivoluzionare le modalità di interazione con i modelli Iarp, coinvolgendo attivamente i consumatori. Questi, incuriositi dalle vetrine e dal loro contenuto, sono incentivati a compiere un passo in avanti, alla scoperta di un nuovo mondo di freschezza.

Iarp declina la vocazione del gruppo Epta nel perseguire la “Sustainable Innovation”

Sostenibilità, digitalizzazione e customer intimacy si collocano da sempre al cuore dell’approccio di Iarp, con cui il brand ridefinisce gli standard qualitativi nei segmenti di riferimento, a cui propone soluzioni sempre più efficienti, versatili e tecnologicamente avanzate.

Sustainable Innovation: le soluzioni ecologiche di Iarp per la refrigerazione

In tal senso, Iarp declina la vocazione del gruppo nel perseguire la “Sustainable Innovation”, sviluppando soluzioni a refrigeranti naturali orientate a garantire un minor consumo energetico e una gestione più responsabile delle risorse, con l’obiettivo di mitigare l'impatto ambientale dell’intero comparto refrigerazione. In più, l’attenzione all’ambiente è confermata dalla progettazione delle soluzioni secondo i principi dell’ecodesign e gli imperativi di economia circolare che riflettono il paradigma produttivo “make-use-recycle” in alternativa all'ormai superato “make-take-waste”. In termini di digitalizzazione, Iarp guida la transizione dell’intero comparto, con vetrine smart, volte a massimizzare l’efficienza operativa dei banchi a spina.

Da un lato, questo avviene sicuramente in termini di diagnostica, dato che tutte le vetrine tradizionali Iarp sono dotate di connettività grazie alla piattaforma digitale LineON, una tecnologia di EptaService accessibile da tutti i device, smartphone compresi, dedicata all'analisi dei parametri e delle prestazioni dei plug-in, i cui vantaggi principali sono la riduzione dei consumi e l’ ottimizzazione delle performance dei prodotti.

Iarp: customer intimacy per un futuro personalizzato

Infine, per Iarp la “customer intimacy” è molto più di un semplice approccio e si declina nel costruire e consolidare relazioni durature con i clienti, grazie all’ascolto attivo delle loro esigenze e a un supporto costante, fondamentali per avviare e consolidare sinergiche collaborazioni volte alla personalizzazione di soluzioni esistenti o allo sviluppo congiunto e ad hoc di nuovi modelli. Guardando al futuro, Iarp si pone come pioniere, guidando l'evoluzione del settore con soluzioni concepite per rendere il settore del Food&beverage e Horeca sempre più sostenibile, efficiente e all'avanguardia.

Per maggiori info: www.iarp-plugin.com