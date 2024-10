Il bartender Mario Farulla dice addio al Dirty: per lui inizia una nuova avventura

Nome di riferimento della bar industry, caparbio comunicatore con ben 109 mila followers su Instagram, entrato nella classifica dei World's 50 Best Bars quando era bar manager del Baccano di Roma, Mario Farulla a maggio 2023 ha aperto a Milano il suo primo street cocktail bar, Dirty. E ha fatto il botto, complice il format inedito nel capoluogo lombardo: il locale è l'ultimo ad aprire e a chiudere le serrande, ricorda un club di Berlino e punta su cocktail basic e tapas semplici ma di qualità.

Il barman Mario Farulla

Mario Farulla lascia il Dirty?

La notizia (non confermata dal diretto interessato) è che Mario Farulla sia in fase di trattative per lasciare il Dirty e impegnarsi in un nuovo progetto insieme ai tipi del Twain, un cocktail bar in zona Lambrate dotato di ampio dehors che proprio nel 2024 festeggia 10 anni di vita, dove è stato visto di recente da più barman in città. Che dire? Di certo, sulla sua pagina Instagram sono mesi che non ci sono riferimenti al Dirty e da qualche tempo nessuno dell'ambiente lo ha più visto al banco del suo locale in via Regina Giovanna.

Lo street cocktail bar Dirty a Milano

Insomma, pare proprio che ci sia aria di novità per questo fuoriclasse con una laurea in filosofia e un passato di quattro anni come sottufficiale della Marina Militare. Una curiosità: Farulla ha appreso il mestiere di bartender tra Londra, Dubai e il Sud America.

Il Twain a Milano

Il locale dove probabilmente vedremo nei prossimi mesi Mario Farulla non è solo cocktail bar: Twain è anche restaurant bar con una selezione curata di food di stampo fusion per accontentare tutti i gusti. In carta ci sono primi come il cacio e pepe e secondi come i gyoza vegan, ravioli giapponesi ripieni di verdure senza scordare i dolci fatti in casa.

Twain, un cocktail bar in zona Lambrate dotato di ampio dehors

La combinazione tra cibo e cocktail garantisce di poter vivere un'esperienza completa, sia in orario aperitivo che dopo, quando oltre a bere si può optare per una cena informale ma di qualità.