Handshake Speakeasy: la collaborazione con il Bvlgari Hotel Milano

Il Bvlgari Hotel Milano ha aperto le porte a una collaborazione d’eccezione con il Handshake Speakeasy, di Città del Messico, premiato come migliore bar del mondo secondo la classifica The World’s 50 Best Bars. In un evento di mixology esclusiva, i protagonisti dietro il bancone sono stati Patrick Greco, Bar Manager del Bvlgari Hotel Milano, e Brad Elizalde, Head Bartender dell’Handshake Speakeasy. Alla serata hanno partecipato anche i co-proprietari del bar messicano, Marcos di Battista e Rodrigo Urraca.

Una collaborazione unica e un drink in edizione limitata

Per celebrare questa collaborazione, “gli Handshake” hanno creato il cocktail in edizione limitata “Milano-Roma”, un omaggio a entrambe le città. Il drink, con Gin Peter in Florence, foglie di fico, vermouth rosso Di Battista bitter, cocco e arancia, sarà disponibile fino a fine novembre in entrambi i Bvlgari Bar di Milano e Roma. La prossima occasione per gustarlo sarà giovedì 31 ottobre, al Bvlgari Bar al quinto piano dell’Hotel di Roma.

La serata milanese ha visto una serie di cocktail d’autore creati dagli esperti bartender di entrambi i bar. Dall’Handshake Speakeasy, i cocktail proposti sono stati il “Di Battista Spritz”, il “Di Battista Shakerato” e il “Basil Garibaldi”. Dal team del Bvlgari Bar, gli ospiti hanno potuto assaporare creazioni come il “4 Quarters”, “Rose in Florence” e “Tomatista”.

Handshake Speakeasy: eccellenza nel cuore di Città del Messico

Situato nel quartiere Colonia Juárez di Città del Messico, l’Handshake Speakeasy si ispira all’estetica del Proibizionismo, offrendo un’esperienza su due piani che richiama il fascino del Grande Gatsby. Ogni cocktail è una complessa opera d’arte, che può richiedere fino a 48 ore di preparazione, grazie alle avanzate tecniche del capo barman Eric Van Beek. Un laboratorio nascosto al centro del bar, gestito da Yiyi Aparicio, funge da spazio di sperimentazione, dove il team sviluppa costantemente nuove idee.

Patrick Greco: passione tra esperienza e creatività

Patrick Greco, Bar Manager del Bvlgari Hotel Milano, ha scoperto la sua passione per la mixology fin da piccolo e ha iniziato il suo percorso nella Riviera Romagnola. Dopo essersi formato alla Flair Academy nel 2001 e aver seguito diversi corsi di specializzazione, Greco è entrato a far parte del team del Bvlgari Hotel nel 2008, distinguendosi per la sua creatività e professionalità.

Dal 2013 ricopre il ruolo di Bar Manager, impegnato nella formazione e training dei bar Bvlgari. Sotto la sua guida, il Bar del Bvlgari Hotel Milano è stato recentemente riconosciuto tra i migliori bar d’albergo dai Barwards di Bargiornale e dalla Guida Gambero Rosso.