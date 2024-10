La soddisfazione di Ehma per il primo Luxury Hospitality Awards

All'Hotel Principe di Savoia si è tenuta la prima edizione del Luxury Hospitality Awards. Un premio tutto italiano dalla giuria ai premiati che ha raggiunto l’ obiettivo di premiare le eccellenze dell’ ospitalità Italiana.

Luxury Hospitality Awards: i riconoscimenti

I premiati del Luxury Hospitality Awards per le categorie in gara, sono stati i seguenti:

Best New Opening è stato assegnato al Borgo dei Conti Resort Relais & Chateaux di Boschetto Vecchio (Pg);

è stato assegnato al Borgo dei Conti Resort Relais & Chateaux di Boschetto Vecchio (Pg); Best Design è andato all’Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione;

è andato all’Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione; Best Restaurant è stato consegnato ai Tenerumi del Therasia Resort Sea&Spa di Vulcanello (Me);

è stato consegnato ai Tenerumi del Therasia Resort Sea&Spa di Vulcanello (Me); Best Breakfast è stato assegnato al Portrait Milano;

è stato assegnato al Portrait Milano; Best Bar è stato assegnato al bar dell’Aman Venice;

è stato assegnato al bar dell’Aman Venice; Best General Manager è andato a Vincenzo Falcone del Bulgari Hotel Roma;

è andato a Vincenzo Falcone del Bulgari Hotel Roma; Best Service è stato assegnato al San Pietro di Positano (Sa);

è stato assegnato al San Pietro di Positano (Sa); Best Wellness & Spa è stato consegnato all’Adler Spa Resort Dolomiti di Ortisei (Bz);

è stato consegnato all’Adler Spa Resort Dolomiti di Ortisei (Bz); Best Sustainability Program è andato all’Hotel La Perla Corvara (Bz);

è andato all’Hotel La Perla Corvara (Bz); Best Innovation Technology è stato infine assegnato il Grand Hotel Victoria di Menaggio (Lc).

Al seguito della premiazione i trecento ed oltre partecipanti sono stati invitati ad un elegante rinfresco/cena in piedi dei saloni e giardino dell’albergo.

All’ Hotel Melià si è tenuta invece la Luxury Hospitality Conference, l’appuntamento annuale dedicato alle eccellenze dell’hotellerie.Tra i diversi gruppi di lavoro della giornata, ho avuto l’onore di moderare il gruppo di professionisti dell’ospitalità di grande valore dove ognuno di loro ha raggiunto traguardi molto importanti negli alberghi o compagnie che guidano.

Il gruppo ha affrontato il tema: “Eccellere nelle operations del segmento lusso, day-by-day: cinque direttori spiegano il dietro le quinte del successo”. Il gruppo era composto da: Davide Bertilaccio, Ad di Villa D’Este Hotels, Piero Magrino, General Manager - Borgo Pignano Florence, Cristiano Cabutti, General Manager - JW Marriott Venice Resort & Spa, Giampaolo Ottazzi, Area General Manager Orient Express Hotels Rome & Venice - Arsenale Group, Spa e Sofia Peluso, General Manager - Villa San Michele, A Belmond Hotel Florence ed io come moderatore.

Luxury Hospitality Conference: nuove sfide e opportunità per l'alberghiero

Insieme hanno discusso, delle sfide che ognuno di loro sta affrontando, dal punto di vista commerciale, finanziario e della ricerca di personale. Il dopo pandemia ha cambiato gli equilibri che resistevano da decenni ed ha introdotto molte novità sul come dirigere i loro prestigiosi alberghi. I social media, le OTA che sempre più diventano dei veri partner commerciali portando vantaggi e svantaggi, la difficoltà di reperire personale qualificato, una concorrenza sempre più forte con molti brand internazionali che aprono nuovi alberghi in molte destinazioni Italiane, le nuove generazioni di lavoratori con visioni molto diverse da quelle consolidate sino a pochi anni fa, le richieste di smart working sempre più numerose, le guerre in Ucraina e Gaza etc. tutte realtà nuove che necessariamente creano tante incognite ed allo stesso tempo anche molte opportunità. Saperle cogliere ed affrontarle con impegno, passione e determinazione vuol dire vincere le sfide che il futuro ci presenta.

In particolare hanno parlato della concorrenza che, ormai in quasi tutte le destinazioni, sta aumentando notevolmente e di come si stanno attrezzando per consolidare la loro posizione sul mercato. Un’altra questione cruciale è la motivazione del personale, chiave nel successo di ogni azienda: hanno elencato una serie di attività mirate ad una selezione del personale, centrate sull’ attitudine più che sulle competenze tecniche dei candidati.

Si sono affrontati anche tema di sostenibilità e inclusione: grandi realtà che ogni albergo o compagnia di alberghi deve adottare ed implementare al meglio capitalizzando sulle opportunità che questo ci presenta. Per chiudere abbiamo poi affrontato il concetto di benessere, fattore importantissimo per ogni Hotel che deve offrire delle esperienze uniche che lo distinguano dalla competizione.

Un panel che ha arricchito la platea di tantissime esperienze vissute in prima persona da eccellenti professionisti del mondo alberghiero.