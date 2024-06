A fine maggio, durante la cena di gala conclusiva della riunione primaverile Ehma al Forte Village Resort in Sardegna, ho avuto il privilegio di consegnare ad Aniello Ottiglio il meritatissimo Premio alla Carriera. Questo riconoscimento viene conferito al socio che si è distinto per il comportamento etico animato da passione e intelligenza, l’alta professionalità e l’impegno nell’attività svolta, riportando risultati straordinari e diventando un esempio per tutta la categoria.

Aniello Ottiglio si è segnalato per la sua lunga carriera di successo nel mondo dei viaggi e dell’ospitalità condotta con altissima professionalità. Ottiglio è particolarmente conosciuto per aver diretto per molti anni l’Hotel Cicerone, un vero simbolo dell’ospitalità romana. Nel 2009 è stato protagonista di un’esperienza davvero eccezionale, avendo organizzato l’ospitalità per capi di stato, ministri e delegati per il vertice del G8 tenutosi all’Aquila in segno di solidarietà subito dopo il terribile terremoto che colpì il capoluogo abruzzese, con un brillantissimo risultato finale nonostante difficoltà e incognite.

Aniello Ottiglio: Premio alla Carriera Ehma per una vita dedicata all'ospitalità

«Un’occasione speciale, irta di difficoltà organizzative ma anche di stimoli e di soddisfazioni», ricorda Ottiglio. «Per riuscire nell’impresa ho dovuto fare ricorso a tutte le mie esperienze pregresse in tema di start-up alberghieri, adattandole alle specifiche esigenze dell’evento, e a rivolgermi a risorse esclusivamente locali che sebbene prive di esperienza nel settore hanno dimostrato un impegno e una capacità davvero sorprendenti».

L’assegnazione del premio è a cura del Comitato Rapporti con le Istituzioni con capogruppo Palmiro Noschese. I criteri di selezione prevedono tra l’altro che i candidati condividano i valori e lo spirito amicale dell’Associazione, siano soci da almeno 15 anni e partecipino attivamente agli incontri nazionali e internazionali. Requisiti assolutamente soddisfatti da Ottiglio, socio Ehma dal 1997, sempre attivamente partecipe alla vita associativa.

Ottiglio fa anche parte del Comitato “Rapporti con le Istituzioni” di Ehma Italia che ha portato a termine vari importanti progetti, tra cui la certificazione della professione di Direttore generale di albergo - da lui stesso ottenuta - l’istituzione del Premio Hotel Manager Italiano dell’Anno e dello stesso Premio alla Carriera.

La sua lunghissima esperienza di General Manager lo ha convinto che il successo di un albergo è dato dal personale. «Molte sono le criticità che affliggono il nostro sistema turistico», commenta, «ma il problema più sentito attualmente è la forte carenza di personale qualificato. In Italia non esiste ancora una facoltà universitaria specificamente dedicata all’industria dell’ospitalità, ma spesso, a livello di scuole secondarie, la decisione di frequentare un istituto alberghiero è una scelta marginale. Stiamo inoltre assistendo a una crisi vocazionale in ambito turistico, dovuta soprattutto al fatto che i giovani non sono disposti ad accettare i turni e i ritmi di lavoro imposti dagli alberghi e le remunerazioni sono generalmente basse in confronto ad altri settori».

Dopo gli studi, Ottiglio lavora in vari hotel europei e, a soli 29 anni, è già direttore generale dell’Hotel Poker Floreal di Paestum (Sa), in Campania. A seguito sarà direttore del Mar y Sol di Tenerife, nelle Canarie, e de la Perla Jonica di Acireale, in Sicilia, quindi direttore commerciale Italia di Wagons Lits e direttore del Claridge Hotel di Roma, in seguito direttore generale dell’Hotel Cicerone e di altre quattro strutture del gruppo Sensi e, successivamente, del gruppo Plh luxury hotels. Commendatore della Repubblica, è stato vicepresidente e tesoriere di Federalberghi Lazio, membro direttivo di Federalberghi, presidente di Promoroma. Attualmente è consigliere onorario del comitato di presidenza Federalberghi Lazio e membro dell’Agenzia Regionale per il Turismo del Lazio.