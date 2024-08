Hotellerie post pandemia: il Luxury Hospitality Awards valorizza l'ospitalità

Il mondo dell’hotellerie Italiano, ma anche internazionale, sta cambiando radicalmente. Da dopo della pandemia niente è rimasto lo stesso. La mancanza di personale in tutti i reparti ha messo sotto pressione tutte le nostre strutture. Le aspettative dei clienti e del personale cambiano di continuo e mettono a dure prova qualsiasi direzione d’albergo.

I giovani che entrano nel nostro mondo hanno aspettative completamente diverse da quelle che avevano anche solo prima della pandemia. Direi che possiamo dividere il nostro mondo in due periodi: PP e DP (Prima della pandemia e dopo pandemia). I social hanno influito in modo determinante su questi cambiamenti. I giovani, ma non solo, vivono in simbiosi con gli smartphones.

I clienti vedono le recensioni ed i commenti in qualsiasi momento. Una presenza positiva sui social è sempre più cruciale per il successo dell’albergo. L’ intelligenza artificiale pensa a formare dei descrittivi dei nostri alberghi basati su recensioni dei frequentatori ed informazioni generiche dell’hotel. C’è sempre da sperare che siano corretti perché quando non lo sono diventa difficile correggerle.

Oggi dobbiamo ricercare giovani anche con poca esperienza e investire moltissimo nella formazione perché assimilino la filosofia e gli standard della compagnia per cui lavorano. Le agenzie online come Booking.com, Expedia o tanti altri dettano legge sui nostri alberghi con pesanti commissioni da pagare ma sono importanti perché ci permettono una vasta visibilità e presenza in tutti i mercati. Le tariffe cambiamo con grande frequenza seguendo i volumi di prenotazioni e da qui, quindi, la necessità di un revenue managment sempre più preparato.

In mezzo a questa rivoluzione, si è sentita la necessità di creare un premio che riconoscesse le eccellenze del nostro settore: il Luxury Hospitality Awards, ideato da Mauro Santinato e che si terrà a Milano il 25 Settembre. Un premio tutto Italiano il cui obiettivo è quello di valorizzare l’ospitalità italiana e premiarne le eccellenze. Tra gli Awards abbiamo: la miglior apertura d’ albergo, il miglior bar, il miglior ristorante, la miglior spa, la miglior prima colazione, il miglior servizio, l’albergo con l’ implementazione più importante nell’area della sostenibilità ed altri, senza dimenticare, forse il più ambito, che è quello del miglior direttore generale.

Siamo orgogliosi di vedere la nascita di questo premio e noi della giuria stiamo mettendo tutto il nostro impegno per poter valutare al meglio tutte le candidature che sono state presentate. È un lavoro non facile ma che, con l’entusiasmo che ci stanno mettendo tutti i membri della giuria, sono sicurosarà un grandissimo successo. Siamo orgogliosi di questo Premio perché è Italiano, giudicato da italiani, per alberghi Italiani. Evviva il premio Luxury Hospitality.