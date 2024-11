Abi Professional, convegno e competizioni per i 10 anni dell'associazione

La Rotonda a Mare di Senigallia (An) ha ospitato il Convegno nazionale Abi Professional, evento speciale per celebrare il decennale dell'Associazione barmen italiana. Tre giorni intensi e ricchi di attività: riunioni istituzionali, esposizioni e competizioni tra i migliori talenti del bartending e della caffetteria, emersi dalle semifinali regionali. Il convegno ha sposato la causa solidale con il progetto Abi Professional in Rosa, devolvendo fondi all'Istituto oncologico europeo grazie alla vendita di bevande premium. Questo gesto ha unito il talento professionale alla responsabilità sociale. Grazie alla macchina organizzativa, l'evento ha coinvolto istituzioni locali, scuole alberghiere e sponsor.

A Senigallia si è svolto il Convegno Nazionale Abi Professional

Convegno Abi Professional, il ricordo di Carmine Mattia Perciballi

Uno dei momenti più toccanti è stato l'omaggio a Carmine Mattia Perciballi, figura di spicco del bartending italiano, scomparso di recente. Il suo ricordo ha unito colleghi e amici in un minuto di silenzio, un gesto carico di rispetto e commozione. Perciballi è stato un riferimento per l'associazione e per tutto il settore, e la sua eredità vive nel libro “Il Barman un'arte, una professione”. Quest'opera collettiva, che lui ha saputo ispirare e coordinare, rappresenta una risorsa preziosa per chi desidera approfondire l'arte del mestiere. Il convegno, organizzato “come lui avrebbe voluto”, è stato un omaggio alla sua visione e al suo pensiero, assicurandone il ricordo nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Convegno Abi Professional, competizioni di alto livello

Il convegno è stato animato da tre competizioni principali, che hanno messo in risalto il talento e la creatività dei professionisti del settore:

Finale Nazionale del Concorso Abi Professional, dove i migliori barmen hanno gareggiato nella creazione di cocktail innovativi.

Questi appuntamenti hanno consolidato il valore formativo e professionale del convegno, confermandolo come un evento di riferimento per il bartending italiano.

Convegno Abi, Caffè Vergnano 1882 Challenge: i vincitori

La finale del Caffè Vergnano 1882 Challenge ha visto protagonisti i partecipanti qualificati dalle semifinali regionali, impegnati a dimostrare abilità, tecniche e creatività. I dieci concorrenti hanno affrontato la sfida preparando due espressi e due cappuccini impeccabili, oltre a ideare una ricetta originale che esaltasse al meglio la miscela Original di Vergnano 1882. I giudici tecnici che hanno valutato severamente tutta l'esecuzione dei concorrenti sono stati Fabio Dotti, campione mondiale di Caffetteria nonché coffee expert e main trainer dell'Accademia Vergnano. Simone Toppi membro del Comitato Esecutivo Abi Professional e grande esperto di caffetteria. I giudici gustativi che hanno assaggiato tutte le preparazioni valutandole per le complesse sfaccettature sono stati Antonio Marchini (area manager Vergnano) e Fiorenzo Colombo (membro del Centro Formazione Abi Professional).

I concorrenti del Caffè Vergnano 1882 Challenge

Ecco i vincitori del Caffè Vergnano 1882 Challenge

Irene Giupponi (sezione Lombardia) ha conquistato il primo posto con delle preparazioni di caffetteria perfette e con suo cocktail Winter Mood 50 ml espresso Caffè Vergnano 25 ml Amaretto Bordiga;

25 ml Elisir alla Camomilla Bordiga;

5 ml sciroppo alla cannella Fabbri 1905

25 ml panna semi montata.

Decorazione: una polvere aromatica che ha arricchito la bevanda dolce ed avvolgente, perfetta come digestivo serale. Giorgia Festi (valle d'Aosta) si è classificata preparando due ottimi espressi e due cappuccini in perfetto stile e con il cocktail Oro Nero Claudio Schirru (Sardegna) anch'esso ha colpito per l'abilità nel proporre ed eseguire i due espressi e i cappuccini oltre alla sua splendida interpretazione di una bevanda all'espresso dal nome Dark Temptation.

Irene Giupponi ha vinto il Caffè Vergnano 1882 Challenge

Abi Professional, Concorso Nazionale: i vincitori

Un altro momento clou del Convegno Nazionale Abi Professional 2024 è stata la finalissima del Concorso Nazionale, che ha visto 21 concorrenti sfidarsi con determinazione per conquistare il prestigioso titolo di vincitore assoluto. Questo riconoscimento non solo celebra il talento, ma offre un'opportunità esclusiva: l'immagine del cocktail vincente sarà stampata sulle tessere dell'associazione per il 2025, trasformandosi in un simbolo di eccellenza e creatività per tutti i soci. I partecipanti hanno dato prova di grande abilità nella creazione di cocktail innovativi e tecnicamente impeccabili, puntando su originalità, equilibrio dei sapori e una presentazione artistica che rispettasse il tema dell'anno: il long drink, preparato utilizzando uno o più prodotti delle aziende sponsor.

I partecipanti al Concorso Nazionale di Abi Professional

La competizione è stata giudicata da una giuria di alto livello, composta da esperti del settore. Germano Carboni e Luigino Bruni, docenti dell'Istituto Alberghiero "Panzini" di Senigallia, hanno contribuito con la loro esperienza didattica. Andrea Balleri, fondatore di Abi Professional e campione italiano AIS, ha portato il suo riconosciuto know-how enologico, mentre gli chef marchigiani Sandro Bellucci e Sabatini hanno coordinato la creazione di fantasiosi finger food, utilizzando ingredienti selezionati da una mystery box. Il controllo tecnico del concorso è stato affidato a figure di spicco dell'associazione, come Silvano Evangelista, Gianmario Artosi, Alessandro Bonventi e Domenico Randazzo, garantendo che ogni fase si svolgesse in modo regolare e professionale. A supportare i concorrenti in pedana sono stati Sandro Laugelli, Andrea Usberti e Massimo Urru, tra gli altri membri chiave dell'organizzazione. La giuria ha valutato con attenzione ogni dettaglio, dalla tecnica esecutiva alla creatività, assicurando standard elevati di trasparenza e professionalità. Grazie a questo rigore e alla passione dei partecipanti, la finale è stata un momento di altissimo livello, capace di esaltare il talento e l'innovazione nel bartending italiano.

Ecco i vincitori del Concorso Nazionale Abi Professional

Francesco Pirisi (sezione Lazio Umbria) ha conquistato la giuria composta da esperti del settore con il cocktail Golden Hour 45 ml Gin Barmaster della Bonaventura Maschio

10 ml sciroppo di zucchero Fabbri 1905

35 ml Succo di pompelmo fresco spremuto con spremi agrumi Ceado

80 ml Soda al Pompelmo Rosa

30 ml sciroppo al Passion Fruit

Decorazione: Gelè al frutto della passione e pompelmo disidratato Michela Maffia (sezione Lazio Umbria) con Gae 30 ml Gin Puro Bonaventura Maschio 30 ml Bitter Campari

10 ml sciroppo al Lichee

70 ml schweppes lemon

20 ml succo di limone spremuto con spremiagrumi Ceado

1 ml Delizia Cannella Varnelli

Decorazione arancia e ciliegina al maraschino

Ghiaccio Hoshizaki Sara Schiavi (sezione Emilia-Romagna) con The Cool Surprise 20 ml Gin Rosa Bordig 20 ml Mixybar passion fruit Fabbri 1905

20 ml succo di lime fresco spremuto con spremiagrumi Ceado

90 ml Ginger Beer

Menta fresca

Decorazione Menta, petali di rosa e glitter commestibile rosa.

Ghiaccio Hoshizaki

Francesco Pirisi ha vinto il Concorso Nazionale di Abi Professional

Migliore Tecnica : Aldo Pigatto (sezione Veneto)

: Aldo Pigatto (sezione Veneto) Migliore decorazione : Gioacchino Gnoffo (sezione Sicilia)

: Gioacchino Gnoffo (sezione Sicilia) Finger Food: quest'anno in collaborazione con “Pizzicata” azienda leader del food è stata organizzata una Mistery Box il vincitore è stato Davide Benvenuto (sezione Valle D'Aosta).

Abi Professional, concorso Umberto Caselli: i vincitori

Durante il Convegno Nazionale Abi Professional, uno dei momenti più emozionanti è stato il concorso dedicato alla memoria del compianto Umberto Caselli, figura centrale nella storia dell'associazione e del bartending, sia italiano che mondiale. L'evento ha acquisito un significato ancora più speciale grazie alla presenza di Sara, nipote di Caselli, che ha condiviso testimonianze toccanti sull'eredità di impegno e passione lasciata dal nonno.

I vincitori del premio Umberto Caselli

La competizione ha visto i partecipanti affrontare una sfida unica, caratterizzata da alta tensione e grande creatività. Ogni concorrente ha iniziato con il sorteggio di uno sponsor dell'associazione, che ha determinato gli ingredienti principali a loro disposizione. Con pochi minuti per ideare e realizzare una ricetta originale, i barmen hanno dovuto combinare gli elementi ricevuti sfruttando al meglio le risorse disponibili. Questo format innovativo ha messo alla prova le capacità di improvvisazione, l'attenzione ai dettagli e il talento creativo dei partecipanti, rispecchiando pienamente i valori di versatilità e innovazione che hanno definito l'approccio professionale di Umberto Caselli.

Ecco i premiati del Concorso Umberto Caselli

Francesco Loconte (sezione Puglia)

(sezione Puglia) Geanina Felea (Abruzzo Molise)

(Abruzzo Molise) Carmine Turano (Emilia-Romagna)

Sono stati successivamente distribuiti i premi per i concorrenti che hanno ottenuto il miglior punteggio dello sponsor sorteggiato.