Amira Progress: premiati i protagonisti dell'ospitalità italiana

A Villa Scipione (Napoli) sono stati consegnati i premi "Amira Progress", promossi dall'Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi (Amira), che celebrano l'impegno e l'eccellenza di figure di spicco che hanno contribuito a valorizzare il settore dell'accoglienza e della ristorazione, con un'attenzione particolare alla formazione e al futuro delle nuove generazioni. Il riconoscimento, rappresentato da una lampada in miniatura - simbolo storico del flambé, emblema dell'arte del maitre - premia coloro che si distinguono per iniziative culturali e lavorative in ambito turistico e alberghiero, promuovendo l'Italia come meta di eccellenza. Tra gli obiettivi dell'Amira vi è infatti il costante incentivo alla professionalità, all'aggiornamento e alla qualità nell'accoglienza, per rendere il nostro Paese sempre più apprezzato a livello internazionale.

Ecco tutti i vincitori del premio “Amira Progress”

La commissione giudicatrice presieduta dal presidente Valerio Beltrami, dal giornalista Giuseppe De Girolamo e dal fiduciario della sezione Amira Napoli, Dario Duro, quest'anno hanno premiato:

Marco Cerreto , capogruppo della Commissione agricoltura alla Camera

Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, innovazione e start up della Regione Campania

Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli.

Elisabetta Moro, professore ordinario di Antropologia culturale all'Università Suor Orsola Benicasa di Napoli.

Massimo Comparini, presidente dell'amministrazione Thales Alenia Space Business Unit.

Roberto Vittori, generale astronauta.

Antonio Sasso, direttore editoriale del quotidiano Roma.

Lello Esposito, maestro scultore e pittore di Scuderie Sansevero.

Michele Piccolo, imprenditore.

Francesco Guidugli, presidente nazionale di Solidus.

Giuseppe Iannotti, chef stellato e creatore di piatti per le particolari esigenze delle missioni spaziali.

, chef stellato e creatore di piatti per le particolari esigenze delle missioni spaziali. Paolo Gramaglia, patron del ristorante una stella Michelin "President" di Pompei.

Una targa al merito è stata consegnata anche a: