L'Italia trionfa alla Pacojet Challenge 2024 in Svizzera

L'Italia ha brillato nella Pacojet Challenge 2024, una competizione internazionale che celebra talento, creatività ed eccellenza tecnica nel mondo della cucina. Indetta dalla casa produttrice del celebre Pacojet, la sfida ha visto chef di tutto il mondo misurarsi con piatti innovativi capaci di sfruttare al massimo le potenzialità del pacotizing®. Dopo una serie di competizioni nazionali, i migliori si sono sfidati nella spettacolare finale di Berna, in Svizzera, dove la proposta del ristorante Pierre Trattoria Sartoriale ha conquistato tutti con un'idea squisita e sorprendente.

I partecipanti alla finale italiana della Pacojet Challenge

Pacojet Challenge, la finale italiana a Padova

La finale italiana ha visto competere tre realtà del territorio. Il Benedikto di Assisi, il Ramunno Bistrot di Ostuni e il Pierre Trattoria Sartoriale di Treviso, rappresentati rispettivamente dagli chef Enea Barbanera, Davide Russo e Nicolò De Pol e Luca Tartaglia. L'azienda Sirman, che è distributore esclusivo di Pacojet per l'Italia, ha ospitato l'evento nella sua sede di Padova, con una giuria composta da figure di spicco della ristorazione italiana. Presieduta dallo chef Giorgio Nardelli ha valutato ognuno dei piatti proposti in base alle sue qualità di alta gastronomia, valorizzandone pregi e creatività.

A vincere questa competizione serrata è stato Nicolò De Pol del Pierre. La sua proposta culinaria è stata riconosciuta e premiata per l'eccellente tecnica, l'equilibrio e l'innovazione dimostrati. Il talento del suo ristorante è quindi stato promosso alla gara internazionale.

Pacojet Challenge, l'Italia trionfa alla finale internazionale in Svizzera

Dopo la vittoria italiana, il Pierre Trattoria Sartoriale è volato alla finale internazionale in Svizzera. Qui si sono affrontate Italia, Norvegia, Canada e Danimarca. Per l'Italia è sceso in campo lo chef Luca Tartaglia, che ha sorpreso la giuria con un piatto di altissimo livello: un risotto al Topinambur con pere caramellate e salsa ai semi di senape. Sia i frammenti di Topinanbur che la crema di risotto sono stati lavorati col Pacojet, per la consistenza finissima offerta da questa tecnica. La competizione è stata intensa anche in Svizzera. Tutti i partecipanti hanno proposto piatti creativi e complessi, che hanno messo in risalto l'incredibile versatilità dello strumento.

Luca Tartaglia, vincitore della Pacojet Challenge 2024

Il piatto dello chef Tartaglia ha colpito la giuria per la sua originalità e perfezione tecnica. Non solo è stato in grado di unire tradizione e innovazione, creando sapori unici e sorprendenti, ma ha anche dimostrato di saper sfruttare appieno il potenziale del Pacojet. È quindi stato premiato con i complimenti dei giudici, che l'hanno descritto come un maestro della tecnica del pacotizing®. La ricetta vincitrice, per chi volesse testare di persona la sua creazione, è stata pubblicata sul sito ufficiale dell'azienda. Mentre Luca Tartaglia porta a casa un traguardo importante per il suo ristorante e per la gastronomia italiana, questa competizione sottolinea ancora una volta il valore del Pacojet nelle cucine professionali e conferma il suo potenziale straordinario per supportare la creatività degli chef, semplificare i processi di lavoro e creare ricette all'avanguardia.

