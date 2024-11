Melodia: calici ispirati al cinema per le festività natalizie

Per il periodo natalizio, RCR propone la collezione di calici Melodia, una linea che combina eleganza e funzionalità, perfetta per esaltare le occasioni festive. Ispirati a film iconici della storia del cinema, questi calici rappresentano un incontro tra design raffinato e cultura cinematografica.

Uno dei calici Melodia di RCR

I calici Melodia di RCR ispirati ai grandi classici del cinema

Tra i protagonisti della collezione troviamo il calice Nick & Nora, ideale per cocktail moderni come il Manhattan o il Pisco Sour, con la sua forma ispirata ai protagonisti de L'uomo ombra. L’elegante Coupette Melodia, ispirata al film Casablanca, è perfetta per classici cocktail senza ghiaccio come il Whisky Sour.

Il calice Martini Melodia celebra l’eleganza di James Bond e il suo iconico Martini, mentre la nuova coppa Champagne Melodia richiama lo stile degli anni '20, reso celebre da Il Grande Gatsby, perfetta per bollicine e cocktail raffinati come l’Hemingway Special.

Infine, il Balloon Melodia, con i suoi 65 cl, è pensato per esaltare gin tonic e mocktail, rendendolo il compagno ideale per i party natalizi. Con materiali di altissima qualità, i calici Melodia di RCR sono perfetti per aggiungere un tocco di classe alle festività.

