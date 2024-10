Innovazione e sostenibilità: RCR inaugura il nuovo forno di fusione elettrico

RCR Cristalleria Italiana - tra le aziende leader nel mondo dell'arredo tavola, del mixology, della degustazione e dell'arredo casa - ha presentato il suo nuovo forno di fusione elettrico. L'inaugurazione si è tenuta il 26 settembre con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Colle di Val d'Elsa (Si), Piero Pii, insieme alle squadre di lavoro RCR.

Il nuovo forno di fusione elettrico di RCR Cristalleria Italiana

Il nuovo forno è dotato di un innovativo sistema di monitoraggio e controllo, sviluppato in collaborazione con Ceam Group, azienda specializzata in IoT e Industria 4.0. Questa tecnologia permette di monitorare in tempo reale tutti i parametri del forno e dei canali, ottimizzando i processi produttivi per garantire la massima qualità e sostenibilità. «Abbiamo scelto di utilizzare solo forni elettrici, limitando le emissioni di fumi in atmosfera e rendendo ogni prodotto riciclabile all'infinito mantenendo una qualità eccellente. La nostra sede produttiva, situata nella provincia di Siena, una zona certificata Carbon Neutral, rappresenta un esempio di come l'industria possa integrarsi nel rispetto dell'ambiente» ha spiegato Roberto Pierucci, amministratore delegato di RCR Cristalleria Italiana.

Innovazione e sostenibilità al centro della visione RCR

Fondata nel 1967, RCR Cristalleria Italiana rappresenta il simbolo del made in Italy e del vetro sonoro superiore, con una produzione interamente concentrata a Colle di Val d'Elsa, un'area certificata CO2 Neutral dal programma Siena Carbon Free Neutral. Questo importante riconoscimento testimonia l'impegno di RCR per la sostenibilità, premiata già nel 2015 dalla Provincia di Siena per il suo contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Il nuovo forno di fusione elettrico, come il precedente, conferma la filosofia aziendale votata alla sostenibilità e all'innovazione. Questo sistema non solo riduce l'impatto ambientale, ma migliora anche la qualità del vetro prodotto, garantendo standard elevati per i clienti.

La sostenibilità è un aspetto cruciale per RCR, non solo per i benefici ambientali, ma anche per i vantaggi economici che ne derivano. In un'epoca in cui la consapevolezza ecologica è in continua crescita, RCR ha scelto di produrre le proprie referenze con il Luxion®, un vetro 100% riciclabile, per rispondere alla domanda di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori. Per i clienti, acquistare prodotti sostenibili come quelli realizzati con Luxion® significa partecipare attivamente alla tutela del pianeta, senza rinunciare alla qualità superiore. Inoltre, una produzione sostenibile fidelizza i clienti, che scelgono sempre più frequentemente brand attenti all'ambiente. Questo si traduce in benefici economici significativi, con un crescente supporto da parte del mercato per le aziende che promuovono la sostenibilità.