RCR Cristalleria Italiana: il modello di business sostenibile passa dal “Tunc”

RCR Cristalleria Italiana ha sviluppato un modello di business in cui la sostenibilità economica è il risultato diretto della sostenibilità sociale e ambientale che si concretizza col principio guida: “Fare bene alle persone e all'ambiente, fa bene al business”.

il bicchiere Melodia DOF di RCR

La qualità è da sempre una caratteristica distintiva di RCR nei mercati dell'arredo tavola, mixology, degustazione e arredo casa. I prodotti sono realizzati in LUXION®, vetro sonoro superiore brevettato dall'azienda, che presenta eccellenti performance di resistenza, trasparenza, brillantezza e sonorità ed è riciclabile all'infinito.

Tempo, umanità, natura e cambiamento: il dna di RCR

Da oltre un decennio, RCR Cristalleria Italiana abbraccia l'approccio Tunc, acronimo di “Tempo, Umanità, Natura e Cambiamento”, come fondamento delle sue attività. Questo approccio non solo guida le azioni quotidiane dell'azienda ma funge anche da strategia per raggiungere i suoi obiettivi.

Roberto Pierucci, amministratore delegato di RCR

La gestione efficiente e produttiva del tempo è infatti cruciale. RCR ottimizza i processi interni per garantire la massima efficienza e la consegna tempestiva di prodotti e servizi di alta qualità ai clienti. Rivedere i processi, organizzare team di lavoro e creare momenti di confronto e valutazione sono attività essenziali per offrire prodotti di eccellenza.

Le persone sono al centro dell'attività di RCR. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo, collaborativo e orientato al successo condiviso, valorizzando le relazioni umane sia all'interno che all'esterno. Team multifunzionali, smart working, flessibilità oraria e celebrazioni di anniversari sono solo alcune delle iniziative adottate per migliorare il benessere dei dipendenti. L'Accademia RCR, che offre formazione continua e crescita professionale, è un altro esempio di questo impegno.

Carbon Neutral e riciclabile all'infinito: l'impegno di RCR per l'ambiente

Operare in armonia con la natura e l'ambiente è una priorità per RCR. La sede produttiva si trova nella provincia di Siena, una zona certificata Carbon Neutral, e dal 2008 l'azienda ha ridotto le proprie emissioni del 25% contribuendo in maniera positiva alla transizione ecologica. Inoltre l'azienda, si trova alle porte del paese di Colle di Val d'Elsa (Si) in quanto, producendo da sempre con soli forni elettrici le emissioni di fumi in atmosfera sono limitate, non avendo un impatto negativo sull'ambiente circostante.

Ogni articolo RCR, prodotto in LUXION®, è riciclabile all'infinito senza perdita di qualità ma di più, il bicchiere Melodia DOF, uno dei prodotti di punta RCR, ha recentemente confermato il suo primato di prodotto d'eccellenza, grazie all'ottenimento dell'importante riconoscimento dato dal passaporto ambientale.

Abbracciare nuove idee e strategie è fondamentale per garantire una crescita continua e sostenibile. RCR è infatti aperta all'innovazione e al cambiamento, e si adatta rapidamente alle evoluzioni di mercato e alle nuove tecnologie. Oggi RCR è senza dubbio un esempio virtuoso di come un'azienda possa essere profittevole mantenendo un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, con il TUNC come guida strategica verso un futuro migliore.

RCR Cristalleria Italiana

Via Senese - Loc. Catarelli - 53034 Colle Val d'Elsa (Si)

Tel. 0577 910111