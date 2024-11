Trionfo campano a Mastro Panettone 2024: ecco tutti i vincitori

Un trionfo tutto campano nell'ottava edizione di Mastro Panettone 2024, il concorso organizzato da Goloasi, che premia i panettoni e pandori artigianali più buoni dell'anno. A vincere, infatti, nelle tre categorie due salernitani e beneventani: nella categoria “Miglior panettone artigianale tradizionale” ha trionfato Antonio Ventieri della Torteria di Antonio Ventieri di Capaccio-Paestum (Sa), Gianluca Cecere di Visionary Dessert di Napoli per il “Miglior panettone artigianale al cioccolato” e Enzo Martuccio della Pasticceria Enzo Martuccio di Colle Sannita (Bn) per il “Miglior pandoro artigianale”.

Il podio della categoria "Miglior panettone artigianale tradizionale" 1/3 Il podio della categoria "Miglior panettone artigianale al cioccolato" 2/3 Il podio della categoria "Miglior pandoro artigianale" 3/3 Previous Next

Saliti sul podio anche: Daniele Milo di Le Sfoglie d'Oro di Salerno e Luigi Vetrella di Visioni Bistrot di Caserta, rispettivamente secondo e terzo classificato con i loro panettoni tradizionali. Secondo classificato nella categoria dedicata al panettone al cioccolato è Antonio Costagliola di Guantiera Pasticceria di Bacoli (Na), seguito al terzo posto da Luigi Vetrella di Visioni Bistrot di Caserta. Secondo e terzo posto per il miglior pandoro sono andati a Martina Moroni del Bar Gelateria Le Fate di Lariano (Rm) e Roberto Moreschi di Roberto Pastry & Bakery di Chiavenna (So).

Mastro Panettone 2024: i vincitori e il podio delle tre categorie

Il podio della categoria "Miglior panettone artigianale tradizionale":

Antonio Ventieri - Torteria di Antonio Ventieri - Capaccio-Paestum (Sa) - Campania Daniele Milo - Le Sfoglie d'Oro - Salerno - Campania Luigi Vetrella - Visioni Bistrot - Caserta - Campania

Il podio della categoria "Miglior panettone artigianale al cioccolato":

Gianluca Cecere - Cecere, Visionary Dessert - Napoli - Campania Antonio Costagliola - Guantiera Pasticceria - Bacoli (Na) - Campania Luigi Vetrella - Visioni Bistrot - Caserta (Ce) - Campania

Il podio della categoria "Miglior pandoro artigianale":

Enzo Martuccio - Pasticceria Enzo Martuccio - Colle Sannita (Bn) - Campania Martina Moroni - Bar Gelateria Le Fate - Lariano (Rm) - Lazio Roberto Moreschi - Roberto Pastry & Bakery - Chiavenna (So) - Lombardia

La giuria di Mastro Panettone 2024

A definire la classifica e stabilire i vincitori dell'edizione 2024 del concorso la commissione tecnica, composta da Claudio Gatti, Marco De Vivo, Pietro Netti, Giuseppe Mancini, Francesco Borioli, Carmen Vecchione e Eustachio Sapone, che in occasione della finale all'Hotel Parco dei Principi di Bari hanno degustato alla cieca i 33 lievitati arrivati in finale (16 panettoni tradizionali, 12 creativi al cioccolato e 5 pandori).

La giuria di Mastro Panettone 2024

L'appuntamento presentato dall'ideatore del concorso Massimiliano Dell'Aera e dalla conduttrice Irene Colombo è stato trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del concorso e ha visto anche la premiazione del "Miglior packaging", assegnato alla scatola di Lombardi Pasticceri di Maddaloni (Ce).

Cosa sapere sul contest Mastro Panettone

Nato con l'obiettivo di celebrare l'eccellenza dei grandi lievitati natalizi artigianali in Italia, Mastro Panettone è un contest dedicato agli artigiani italiani che con impegno e dedizione realizzano i lievitati simbolo delle festività natalizie. I principali requisiti per partecipare al concorso sono: utilizzo di lievito madre fresco per la produzione dei lievitati, di canditi senza anidride solforosa e rispetto del disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005); non vi è, invece, alcun vincolo di utilizzo di materie prime.