Detergenti professionali per igiene e pulizia nella ristorazione

Allegrini, con sede produttiva a Grassobbio (Bg) e attiva dal 1945, si è specializzata nella produzione di detergenti professionali e cosmetici per l’hotellerie, affermandosi come punto di riferimento per il settore Horeca e contribuendo a garantire elevati standard di igiene e pulizia. La capacità di fornire soluzioni efficaci nasce dalla costante attenzione alla qualità e all’innovazione, valori che guidano ogni fase della sua attività.

Allegrini è specializzata nella produzione di detergenti professionali e cosmetici per l’hotellerie

La detergenza professionale per stoviglie impeccabili

Nel settore della ristorazione, l’importanza di stoviglie perfettamente pulite va oltre l’aspetto estetico: piatti, posate e bicchieri rappresentano un biglietto da visita per i clienti e una garanzia di sicurezza alimentare. Per rispondere a questa necessità, Allegrini ha sviluppato una gamma completa di detergenti per lavastoviglie, tra cui spiccano il detergente Stovilmatic e il brillantante Brillmatic, formulati per garantire risultati eccellenti anche in condizioni di utilizzo intense e su ampie quantità di stoviglie.

Prodotti certificati Ecolabel: detergenza sostenibile

La linea di detergenti professionali comprende anche prodotti certificati Ecolabel, un’alternativa ecologica che coniuga prestazioni elevate e sostenibilità ambientale. La certificazione Ecolabel attesta il rispetto di criteri rigorosi, che includono la riduzione dell’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione allo smaltimento.

Prodotti certificati Ecolabel di Allegrini

Questi prodotti sono pensati per il settore Horeca e permettono a bar e ristoranti di limitare l’uso di sostanze chimiche nocive, riducendo emissioni e residui pericolosi. La gamma Ecolabel di Allegrini include sgrassatori, detergenti per stoviglie, detergenti per pavimenti, superfici dure e vetri, rispondendo alle crescenti aspettative di una clientela attenta alla sostenibilità.

Sistemi di dosaggio e tecnologie innovative

Oltre ai detergenti, Allegrini propone tecnologie avanzate di dosaggio e diluizione per ottimizzare l’uso dei prodotti, ridurre lo spreco e diminuire l’impatto ambientale. Questi sistemi permettono di monitorare i consumi in modo preciso, aiutando le attività a ridurre la plastica utilizzata e a contenere i costi operativi.

Uno studio di Life Cycle Assessment (LCA) ha evidenziato i vantaggi ambientali e economici derivanti dall’uso di detergenti concentrati rispetto a quelli pronti all’uso. Questi sistemi si rivelano fondamentali per migliorare la gestione delle risorse, favorendo un approccio più consapevole all'igiene professionale.

Servizio di noleggio per macchinari professionali

Per agevolare l’accesso a tecnologie avanzate senza gravare sui costi iniziali, Allegrini offre un servizio di noleggio di macchinari professionali, come lavastoviglie industriali. Questa soluzione contribuisce a ridurre l’obsolescenza programmata e la produzione di rifiuti industriali, permettendo ai clienti di mantenere costantemente aggiornati i propri impianti.

Servizi di assistenza e consulenza igienico-sanitaria

L’offerta di Allegrini include un servizio di assistenza completa per la gestione e il mantenimento delle attrezzature. I tecnici esperti dell’azienda forniscono supporto per sopralluoghi, redazione di piani d’igiene conformi alle norme Haccp, installazione e taratura dei sistemi di dosaggio e diluizione.

In caso di problemi tecnici, il team garantisce interventi rapidi per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina, ottimizzando così il rendimento degli impianti. Questo approccio integrato offre un supporto continuo per assicurare il corretto funzionamento di ogni componente del sistema di igiene.

Verso un futuro più sostenibile

Attraverso una combinazione di prodotti innovativi, tecnologie avanzate e un’assistenza tecnica dedicata, Allegrini supporta il settore Horeca. nella transizione verso modelli di gestione più sostenibili. La scelta di soluzioni attente all’ambiente rappresenta non solo una risposta alle esigenze attuali, ma anche un impegno concreto verso un futuro migliore.