Emergente Pizza ed Emergente Chef: i finalisti della selezione Nord 2025

Emergente è un format ideato e organizzato da Witaly, che prevede una serie di gare dedicate ai vari settori della ristorazione e dell'ospitalità. Comprende Emergente Chef, Emergente Pizza, Emergente Sala ed Emergente Pastry. In quasi 20 anni di competizioni ha lanciato numerosi talenti oggi protagonisti dell'ospitalità italiana.

Presso Villa Terzaghi (Robecco sul Naviglio, Milano), sede istituzionale del progetto didattico promosso dall'Associazione Maestro Martino e presieduta dallo chef Carlo Cracco, il 18 e il 19 giugno si sono svolte le selezioni Nord di Emergente Chef Under 30, condotte da Luigi Cremona, e di Emergente Pizza Under 35, guidate la Lorenza Vitali. Italia a Tavola ha partecipato ai lavori della giuria per questa seconda sessione.

L'edizione di Emergente 2025 prevede tre eventi: la selezione Nord, la selezione CentroSud (1 e 2 ottobre) presso il Centro di Formazione Elis a Roma e la Finale, che si svolgerà la prossima primavera. Vi saranno ammessi i 4 migliori chef e pizzaioli di ognuna delle due selezioni.

Finalisti per Emergente Pizza, giunta alla 14ª edizione, sono stati Francesco Catapano (pizzeria Le Coccinelle, Valle Antrona, Verbania), Antonio Coppola (pizzeria Fratelli Coppola, Milano), Antonio Fusco (pizzeria Dry Milano) e Mohamed Fawzi Elsaye Elnagar (pizzeria Wemà, Torino).

La competizione ha previsto due momenti: martedì 18 giugno i concorrenti hanno presentato la loro idea di Pizza Margherita con l'unica indicazione di utilizzare uno o più pomodori de "La Fiammante" e il basilico genovese dell'azienda “Il Pesto di Prà" e hanno dovuto preparare l'impasto a mano con le farine di "Le 5 Stagioni" di fronte ai giudici tecnici. Per la pizza creativa, il giorno successivo, hanno dovuto scegliere per il topping uno o più salumi Levoni. Gli elaborati sono stati valutati in merito a Impasto & Cottura, Gusto, Originalità, Presentazione.

Sapore d'Incontro: la pizza di Antonio Coppola 1/4 La pizza Fiorelli di Mohamed Elnagar 2/4 La pizza Puparuò di Francesco Catapano 3/4 Antonio Fusco ha firmato la pizza Lardiata 4/4 Previous Next

Assegnati anche alcuni premi speciali. Il premio “Pizzaiolo del cambiamento”, in collaborazione con Le 5 Stagioni, è stato assegnato a Gabriele Baruzzi (pizzeria Rock dal 1978, San Faustino di Bione, Brescia). Il premio “Miglior pairing”, in collaborazione con Cantine Vitevis, è andato a Fabio Furini (pizzeria Ostu, Poirino, Torino). Hanno preso parte alle gare anche Gabriele Romano (pizzeria Napoletano, Cermenate, Como), Alessandro Raffaele (pizzeria Le Cinque Stelle, Vercelli), Beatrice Venturi (pizzeria Il Mulino dal 1936, Bisano, Bologna).

Per quanto riguarda Emergente Chef, hanno conquistato la finale Luca Belotti (ristorante Bolle, Lallio, Bergamo), Vittorio Cappelluzzo (ristorante Piccolo Lago, Verbania), Erion Fishti (Leschär Restaurant, Zurigo, Svizzera), Alessandro Pacchioni (ristorante Cavallino, Maranello, Modena).

Ogni giovane chef ha presentato alla giuria due ricette che richiedevano l'utilizzo di alcuni dei prodotti dei partner. La prima giornata è stata dedicata all'utilizzo dei tagli di carne del Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale e ai tartufi e i suoi prodotti di San Pietro a Pettine, mentre la seconda ha avuto come focus principale i branzini di Aquanaria.

Premi speciali. Il premio “Miglior pane”, in collaborazione con Agugiaro & Figna Molini, è stato assegnato il primo giorno a Christian Uboldi del ristorante Conca Bella a Vacallo (Svizzera) e in occasione della seconda giornata a Roberto Suevo del ristorante Il Moro a Monza. Il premio “Sostenibilità”, in collaborazione con Cantine Vitevis, è stato assegnato il primo giorno ad Amedeo Ricciardo del ristorante Borgo Sant'Anna a Monforte d'Alba (Cn) e per la seconda batteria ad Andrea Silvestri del ristorante Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico (Bz). Il premio “Miglior pairing”, sempre in collaborazione con Cantine Vitevis, è stato vinto da Agnese Loss del ristorante Osteria Contemporanea a Gattinara (Vc) e da Marco Guiducci del ristorante Gellivs a Oderzo (Tv).

Emergente, il contributo dei partner

L'evento è stato realizzato con la partecipazione di partner di altro profilo. Un team rappresentato da Acetaia Giusti, Agugiaro & Figna Molini, Ambrogio Sanelli, Aquanaria, Consorzio di Tutela Vitellone Bianco Appennino Centrale, Il Pesto di Prà, Ferrarelle, Forni Valoriani, Filicori Zecchini, Goeldlin, Guffanti Formaggi, Koppert Cress, La Collina dei Ciliegi, Le 5 Stagioni, Levoni, Opera Olei, Pallini, Polibox, San Pietro a Pettine, Vitevis.