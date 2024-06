Artmenu: gli accessori di artigianato incontrano la ristorazione

Ad oggi il gusto estetico e l’immagine di sé sono diventati sempre più parte integrante della nostra quotidianità, questo fenomeno ha coinvolto via via anche il settore della ristorazione e dell’hotellerie, ambienti in cui lo stile e la voglia di distinguersi hanno acquisito un ruolo sempre più importante, dal design della location alla cura di ogni singolo dettaglio della mise en place. Tra gli oggetti che si tende a valorizzare maggiormente c’è il portamenu, uno strumento del quale negli anni si è percepita l’essenzialità e l’elevata potenzialità se usato correttamente.

Il porta menu è il primo approccio che il cliente ha con il ristoratore

Il porta menu è il primo approccio che il cliente ha con il ristoratore, non solo è utile a presentare i piatti, valorizzare la cucina , informare sugli ingredienti, i tempi di attesa e tutte le note tecniche, ma può raccontare la storia di un locale e di una famiglia esprimendone anche l’identità e la dedizione, rappresentarne il gusto estetico, la cura del dettaglio, l’attenzione e il senso di esclusività dedicata al cliente, per queste ragioni merita sicuramente di non essere sottovalutato.

Artmenu: eleganza e funzionalità per accessori di ristoranti e hotel

Per tutto questo è possibile affidarsi al pregiato lavoro artigianale di Artmenu Factory, azienda Italiana che da oltre 40 anni progetta e realizza porta menu, carte vini ed accessori per l’hotellerie, mettendo in evidenza lo stile e l’essenza di ogni locale e struttura recettiva.

Il porta menu de La Madernassa firmato Artmenu

Con una consulenza mirata e professionale che l’azienda mette a disposizione anche tramite i propri funzionari, si potrà scegliere tra molteplici soluzioni, materiali, colori, personalizzazioni e progetti grafici, caratteristica esclusiva di Artmenu.

Ogni giorno decine di professionisti, con passione e pazienza, tagliano, cuciono, incollano, rifiniscono, disegnano e danno forma alla qualità con le proprie mani, facendo così la differenza.

Artmenu Factory è la scelta sicura: qualità made in Italy e stile senza confini!

Artmenu Factory

Via Fosdondo 133 - 42015 Correggio (Re)

Tel 0522 690289