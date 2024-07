Pizza Bit Competition: Della Quercia, Di Gennaro e Gallizzi alla finalissima

Sono state le Marche a ospitare la seconda semifinale “on the beach” della terza edizione di Pizza Bit Competition, la gara per i pizzaioli professionisti ideata da Molino Dallagiovanna in collaborazione col Gambero Rosso. La sfida tenutasi il 16 luglio presso lo Chalet La Bussola di Civitanova Marche (Mc) ha regalato i nomi dei secondi tre finalisti che il 7 settembre al Molino Dallagiovanna di Gragnano Trebbiense (Pc) si contenderanno il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025”, volto ufficiale del molino per il comparto pizza in Italia e nel mondo. Nella semifinale del Centro Italia i punteggi più alti in base a ricetta dell'impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato sono stati ottenuti da Pierluigi Della Quercia della pizzeria “Al Vecchio Frantoio” di Atri (Te), Alessandro Di Gennaro della pizzeria “Massimiliano & Giselda” di Tortoreto Lido (Te) e Andrea Gallizzi della pizzeria “Pizzateca” di Roma.

Pierluigi Della Quercia, Alessandro Di Gennaro e Andrea Gallizzi

A emettere il verdetto è stata una giuria tecnica, composta da esperti del comparto, blogger e giornalisti tra cui rappresentanti del Gambero Rosso e anche di Italia a Tavola che ha valutato i pizzaioli sulla realizzazione della pizza tonda classica al piatto. Anche il pubblico presente in spiaggia ha potuto esprimere le sue preferenze attraverso il voto della giuria popolare.

Pizza Bit Competition, i prossimi appuntamenti

Gli ultimi tre posti disponibili per la finalissima del 7 settembre arriveranno dalla prossima semifinale “on the beach” in programma il 23 luglio in Emilia-Romagna al Fantini Club di Cervia (Ra). Brillante e coinvolgente la conduzione, che continuerà fino all'appuntamento finale, degli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti volti televisivi. Con l'inizio delle semifinali si è registrato l'ingresso tra i partner di Pizza Bit Competition dello sponsor tecnico Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati e di Rds 100% Grandi Successi, official radio dell'evento, che ha animato l'appuntamento siciliano, e animerà anche le altre semifinali e la finalissima, con il proprio dj set targato 100% Grandi Successi, regalando momenti di musica e intrattenimento.

I prossimi appuntamenti: