Tasse agevolate per l'Horeca: come funziona il concordato preventivo biennale

È ufficiale: anche per i contribuenti forfettari, autonomi, ditte individuali e professionisti (anche del mondo Horeca) è possibile aderire al concordato preventivo biennale. Introdotto dal Dlgs n. 13/2024, l'istituto mira a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, permettendo ai contribuenti di pianificare la propria tassazione per un anno.

Horeca, tutto quello che c'è da sapere sul concordato preventivo biennale

Come funziona il concordato preventivo biennale per i forfettari?

Per i forfettari, la proposta di concordato è disponibile all'interno del quadro Lm del modello Redditi 2024 (anno d'imposta 2023). Aderire è semplice: basta compilare i campi presenti e accettare la proposta entro il 15 ottobre 2024. Chi aderisce al concordato si impegna a dichiarare il reddito concordato per un anno, a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti. L'adesione non ha invece alcun effetto ai fini Iva.

Come funziona il concordato preventivo biennale per i contribuenti Isa?

Imprenditori e professionisti che applicano il regime Isa possono aderire al concordato già dallo scorso 15 giugno, utilizzando il software "Il tuo Isa 2024 Cpb". Il software permette di calcolare l'indice sintetico di affidabilità (Isa) e di concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025.

Per aderire al concordato preventivo biennale, i contribuenti forfettari, autonomi, ditte individuali e professionisti devono rispettare alcuni requisiti:

Non avere debiti tributari di rilevante entità riferiti al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Non aver subito condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio negli ultimi tre periodi d'imposta.

Il termine per aderire al concordato preventivo biennale per i forfettari è il 15 ottobre 2024. Per i contribuenti Isa, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2024.