Lo chef Giuseppe Mulargia premiato con “Cucina Italiana per Roma Capitale”

Applausi scroscianti hanno accolto lo chef Giuseppe Mulargia del Ristorante Le Spighe dell'FH55 Grand Hotel Palatino al ricevimento del premio "Cucina italiana per Roma Capitale". Un riconoscimento prestigioso, conferito dalla Federazione italiana cuochi (Fic), che celebra l'eccezionale dedizione dello chef nel valorizzare i prodotti del territorio laziale, trasformandoli in piatti raffinati di altissima qualità.

Alta gastronomia romana: Mulargia premiato con “Cucina italiana per Roma Capitale”

Alla cerimonia erano presenti la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, e i dirigenti della Federazione italiana cuochi, a testimoniare l'importanza di questo evento per la città di Roma.

Premio "Cucina italiana per Roma Capitale" a Mulargia: un trionfo che celebra la tradizione

"Cucina Italiana per Roma Capitale" rappresenta un'importante attestazione di merito per la cucina romana, rinomata a livello mondiale per la sua ricchezza di sapori e la sua profonda connessione con la storia e le tradizioni del territorio. Lo chef Mulargia, romano del litorale con una lunga gavetta alle spalle, ha saputo interpretare e innovare le ricette tipiche, creando piatti che conquistano il palato con la loro originalità e la loro impeccabile qualità.

Mulargia: «Un onore ricevere il premio "Cucina italiana per Roma Capitale"»

Lo chef Mulargia, da oltre vent'anni al timone del Ristorante Le Spighe, ha saputo conquistare il cuore e il palato degli ospiti dell'FH55 Grand Hotel Palatino, diventando un punto di riferimento indiscusso per l'alta gastronomia romana. La sua passione per la cucina italiana, unita alla sua profonda conoscenza delle materie prime locali, si traduce in piatti che non solo deliziano il gusto, ma raccontano anche la storia e la cultura della Città Eterna.

«Ricevere il premio "Cucina italiana per Roma Capitale" è stato un grande onore - ha detto Mulargia. Questo riconoscimento è il frutto di anni di lavoro e passione per la cucina del nostro territorio. Dedico questo premio a tutto il mio team, senza il quale nulla di questo sarebbe stato possibile».