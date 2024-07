Innovazione nel food: intervista a Marco Ilardi, l'imprenditore dietro Cuochipedia

Marco Ilardi rappresenta una figura di rilievo, grazie alla sua capacità di coniugare tecnologia e food in modo innovativo. Imprenditore digitale con una vasta esperienza nella creazione di software su misura per prestigiose realtà come Don Alfonso 1890, Marco ha recentemente pubblicato il libro "Digital Food", con la prefazione del rinomato chef Don Alfonso Iaccarino. Attualmente, è impegnato nella stesura di un nuovo libro che esplorerà le applicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore Horeca, in uscita nell'inverno 2024. Oggi, Marco ci parla del suo progetto più recente: Cuochipedia

Intervista a Marco Ilardi titolare di Micropedia

Giornalista: Buongiorno Marco, grazie per essere con noi oggi. Puoi raccontarci un po' di te e del tuo percorso professionale?

Marco Ilardi: Buongiorno e grazie a voi per l'opportunità. Il mio percorso è iniziato molti anni fa con lo sviluppo di software personalizzati per il settore della ristorazione. Ho avuto la fortuna di collaborare con realtà di spicco come Don Alfonso 1890, dove ho potuto sperimentare e applicare tecnologie innovative. Questo mi ha portato a scrivere "Digital Food", un libro che esplora le nuove idee tecnologiche nel settore Horeca. Attualmente, sto lavorando su un nuovo libro che uscirà il prossimo inverno, incentrato sulle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale nel nostro settore.

Giornalista: Ci puoi parlare di Cuochipedia e cosa lo rende unico rispetto ad altri portali nel settore della ristorazione?

Marco Ilardi: Certamente. Cuochipedia è nato dall'idea di dare maggiore visibilità al cuoco a domicilio, agli chef e ai pizzaioli, mettendo loro al centro della scena piuttosto che i ristoranti.

Il portale permette agli chef di creare profili dettagliati, pubblicare notizie, promuovere i propri piatti ed eventi, e condividere foto e video, creando una sorta di sito internet personale.

L'obiettivo è di offrire uno spazio dove gli chef possano esprimere la loro creatività e promuovere il loro lavoro in modo efficace. Inoltre, offriamo un account gratuito per sempre, per permettere a tutti di usufruire dei nostri servizi.

Giornalista: Quali risultati avete ottenuto fino ad ora con Cuochipedia?

Marco Ilardi: Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Ad esempio, facendo ricerche su Google per "executive chef a Benevento" o "personal chef a Napoli", i profili di Cuochipedia compaiono già tra i primi risultati.

Questo dimostra l'efficacia del nostro portale nel migliorare la visibilità degli chef. Inoltre, siamo orgogliosi di avere come testimonial l'attore Enzo Salvi, che ha contribuito a dare ulteriore visibilità al progetto.

Giornalista: Quali sono le prospettive future per Cuochipedia?

Marco Ilardi: Stiamo continuamente lavorando per migliorare la piattaforma e aggiungere nuove funzionalità. Il nostro obiettivo è di diventare il punto di riferimento per gli chef e i pizzaioli a livello nazionale.

Stiamo anche esplorando l'integrazione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale per offrire servizi ancora più personalizzati e innovativi.

Giornalista: Un'ultima domanda: cosa ti motiva a continuare a innovare nel settore della ristorazione?

Marco Ilardi: La mia motivazione principale è la passione per il food e la tecnologia. Credo fermamente che l'innovazione tecnologica possa migliorare significativamente il settore della ristorazione, rendendolo più efficiente e creativo.

Vedere i risultati del nostro lavoro e l'impatto positivo che ha sui professionisti del settore è una grande fonte di soddisfazione per me.

Conclusione

Marco Ilardi continua a essere una forza trainante nel mondo del food e della tecnologia, con progetti come Cuochipedia che stanno già facendo la differenza per molti chef e pizzaioli. Il futuro del settore Horeca sembra promettente grazie a innovatori come lui, che continuano a spingere i confini di ciò che è possibile attraverso l'uso intelligente della tecnologia.

Per maggiori informazioni, visita il portale Cuochipedia: www.cuochipedia.com