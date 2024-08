“Buono per tutti”: la dolce filosofia di Giuseppe Cristofaro

È difficile non fermarsi ed entrare in quella che è una boutique per palati fini a Frattaminore (Na). La seduzione parte dall’insegna, Pasticceria & Cioccolateria Dolce Voglia, e si completa con l’offerta del laboratorio. Qui da 19 anni si impegna Giuseppe Cristofaro, oggi trentenne.

Giuseppe Cristofaro

Pasticceria Dolce Voglia: obiettivo gratificare ogni palato

«Sono cresciuto professionalmente - racconta - grazie agli insegnamenti di Raffaele Barbato, il titolare di Dolce Voglia, che mi ha condotto in un percorso di evoluzione costante nell’arte della pasticceria e cioccolateria. Dopo tanti anni il nostro è un rapporto di fratellanza». Una gratitudine che ogni giorno si esprime nella produzione di croissant, viennoiserie e sfogliati. «Un nostro punto di forza e la Millefoglie». Ma anche sul fronte cioccolato non si scherza: ganache, cioccolatini nudi e pralinati a base di frutta secca.

La pasticceria Dolce Voglia di Frattamaggiore (Na)

E poi le torte, monumentali, classiche e moderne per rallegrare il palato tutti i giorni o per celebrare ogni ricorrenza. «Ci siamo specializzati anche in una produzione che tiene conto delle intolleranze - spiega Cristofaro - Un’apertura a questa fascia di consumo che dobbiamo all’incontro con Mulino Caputo, con cui collaboriamo anche in occasione di fiere, manifestazioni ed eventi. Per quanto riguarda il senza glutine utilizziamo tutta la linea di farine dedicata, per la produzione ordinaria abbiamo scelto due perle come la Oro e la Saccorosso».

Entrando nel merito, Fioreglut Dolci, per esempio, è una miscela problem solver, versatile, performante e saporita. La Oro si rivela indicata per i superlievitati professionali, come panettoni, pandori, colombe o babà. La sua struttura garantisce un elevato assorbimento di liquidi e grassi e la rendono adatta a ricette molto ricche. La Saccorosso sposa impasti che richiedono tempi di riposo lunghi e lievitazioni prolungate.

Pasticceria Dolce Voglia: le farine Caputo assicurano una marcia in più

«Le farine di Mulino Caputo - puntualizza Giuseppe Cristofaro - sono naturali, assicurano una marcia in più e valorizzano, davvero nel senso pieno del termine, la nostra produzione». Siamo a un livello standard che vale tra i 300 e i 400 chilogrammi di farina ogni mese.

Poi ci sono i picchi. Dolci, torte, piccola pasticceria, cioccolato e in estate il gelato artigianale, anche senza glutine e lattosio. Non a caso il motto di Pasticceria & Cioccolateria Dolce Voglia è “buono per tutti”.

Pasticceria & Cioccolateria Dolce Voglia

via Giuseppe di Vittorio 34 - 80020 Frattaminore (Na)

Tel 081 8310801