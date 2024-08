Prolunga la vita dei tuoi alimenti e riduci gli sprechi con innovazioni all'avanguardia

Nel panorama alimentare odierno, una delle sfide più grandi è ridurre gli sprechi alimentari e aumentare la durata di conservazione dei prodotti senza compromettere la qualità. Ogni anno, un terzo degli alimenti prodotti per il consumo umano viene perso o sprecato, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Questo non solo ha un impatto devastante sull'economia, ma rappresenta anche un enorme spreco di risorse e contribuisce all'inquinamento ambientale.

Ma cosa si può fare per contrastare questo fenomeno? La soluzione risiede in parte nel packaging alimentare e nelle tecniche di conservazione avanzate. E qui entra in gioco una novità rivoluzionaria che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli alimenti vengono conservati: il sistema Aroma+® sviluppato da SIAD.

Perché il packaging è così importante?

Il packaging svolge un ruolo cruciale nella conservazione degli alimenti, specialmente quelli ad alta deperibilità come carne, pesce e prodotti freschi. La scelta dei materiali e delle tecniche di confezionamento può fare la differenza tra un prodotto che mantiene intatte le sue caratteristiche organolettiche per giorni e uno che, pur rimanendo sicuro da un punto di vista sanitario, perde il suo appeal per il consumatore.

Il sistema Aroma+® si distingue per l'uso di nanoparticelle a base di oli essenziali che modulano le note sensoriali sgradevoli, migliorando la percezione del prodotto anche verso la fine della sua vita utile. Questi oli essenziali, con la loro azione batteriostatica, limitano la crescita di batteri responsabili di odori sgradevoli, garantendo così un prodotto più piacevole al palato e all'olfatto anche dopo giorni dalla confezione.

Innovazione che guarda al futuro

Non si tratta solo di preservare il gusto e l'odore dei prodotti. Il sistema Aroma+® va oltre, contribuendo a ridurre l'uso di materiali plastici e a promuovere soluzioni di packaging biodegradabili e sostenibili. Questo non solo allunga la vita dei prodotti, ma riduce anche l'impatto ambientale delle confezioni, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Ma come funziona esattamente? Grazie all'impiego di miscele di gas ad azione funzionale, come l'argon e l'idrogeno, Aroma+® riesce a mantenere intatte le caratteristiche microbiologiche ed organolettiche degli alimenti, riducendo la necessità di conservanti chimici e mantenendo una qualità elevata anche per alimenti particolarmente delicati.

Riduzione degli sprechi: una necessità globale

Il prolungamento della shelf life non è solo una questione di praticità per il consumatore, ma rappresenta una risposta concreta alla lotta contro lo spreco alimentare. Pensate a quante volte avete dovuto buttare via cibo perché scaduto o alterato prima del previsto. Con soluzioni come Aroma+®, questo problema può essere drasticamente ridotto, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse alimentari.

Le aziende che adotteranno queste tecnologie innovative non solo miglioreranno la qualità dei loro prodotti, ma saranno anche all'avanguardia in termini di sostenibilità e responsabilità sociale. Questo si traduce in un vantaggio competitivo significativo, in un mercato sempre più attento alle questioni ambientali e alla qualità dei prodotti.

Se sei interessato a scoprire come queste innovazioni possono essere applicate al tuo settore, non puoi perderti il whitepaper completo che SIAD ha preparato. In questo documento troverai dettagli approfonditi sulle tecnologie utilizzate, i risultati dei test effettuati e le potenzialità che il sistema Aroma+® può offrire alla tua azienda.

