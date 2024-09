Luca Marchini è l'ambasciatore del gusto all'EmiliaFoodFest 2024

La cultura gastronomica si fa protagonista alla terza edizione di EmiliaFoodFest, in corso fino al 22 settembre a Carpi (Mo). Piazza Martiri, una delle piazze più grandi d’Italia, ospita il PalaPio, cornice perfetta per le tante premiazioni e degustazioni. A Luca Marchini, chef del rinomato ristorante una stella Michelin L’Erba del Re di Modena, è stato conferito il prestigioso riconoscimento di Ambasciatore del Gusto per il suo impegno nel promuovere la cultura culinaria dell’Emilia-Romagna.

Luca Marchini premaito come l'ambasciatore del gusto

«È un grande onore essere qui oggi in questo luogo straordinario - afferma lo chef Marchini - EmiliaFoodFest rappresenta il nostro territorio, i prodotti locali e la nostra artigianalità. Sono orgoglioso di contribuire a una tradizione culinaria che onora le radici del nostro passato. Mi sento modenese a tutti gli effetti». «Premiare Luca Marchini durante EmiliaFoodFest è per me un privilegio - commenta Stefano Pelliciardi, organizzatore di SGP Grandi Eventi - Questo festival celebra l’Emilia-Romagna, rinomata per i suoi prodotti Dop e Igp, e chef come Marchini portano lustro a questa terra».

Un risotto di Luca Marchini

Per l’occasione, lo chef ha preparato un risotto che rende omaggio alla tradizione modenese, utilizzando ingredienti di eccellenza: riso infuso con latte di Parmigiano Reggiano, impreziosito da croste dal sapore intenso e un tocco di Aceto Balsamico di Modena Dop per un perfetto equilibrio di acidità.

Il ristotto di Luca Marchini che rende omaggio alla tradizione modenese

Marchini e l'Innovazione nella tradizione

Riflettendo sulla nuova generazione di ristoratori, Marchini osserva: «C’è una maggiore selezione rispetto al passato; è più difficile, ma chi entra in questo mondo lo fa con entusiasmo e voglia di impegnarsi» Dalla cucina tradizionale nascono anche nuove idee, come quella di sviluppare il mondo dei lievitati. «Abbiamo aperto Tre in Pomposa nel 2021, durante il lockdown, iniziando con pizza e hamburger. Ora, il nostro menù celebra i lievitati utilizzando ingredienti tipici come il Parmigiano Reggiano e l’Aceto Balsamico, con ricette che parlano della nostra terra, pur mantenendo una pizza tradizionale al 100%».

Guardando al futuro, Marchini afferma: «La mia mente è rivolta avanti, ma è fondamentale concretizzare ciò che si sta facendo nel presente, per non rischiare che le idee siano solo sogni fugaci. È importante avere solide radici».

Il 5 novembre Modena ospiterà la presentazione della guida Michelin 2025, un evento atteso e significativo. “Sarà un’occasione meravigliosa per celebrare la nostra città,” conclude Marchini.

Un viaggio sensoriale a EmiliaFoodFest

EmiliaFoodFest è un viaggio sensoriale che attraversa l’Emilia-Romagna, dove ogni tradizione racconta una storia. L’appuntamento è nel centro storico di Carpi fino a domenica 22 settembre 2024, dalle 9 alle 20, con ingresso gratuito.

Il festival è promosso da CNA Modena, con il supporto della Camera di Commercio di Modena e del Comune di Carpi, sotto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, e organizzato da SGP Grandi Eventi, in collaborazione con Il Convitto Nazionale Rinaldo Corso di Correggio.