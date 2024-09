Nuovo chef e restaurant manager per l'Uliveto del Rome Cavalieri

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, ha annunciato due grandi novità che arricchiranno l'esperienza gastronomica del ristorante Uliveto: l'arrivo del nuovo executive chef Nicholas Cuomo e del restaurant manager Mario Fasano. Con la loro esperienza e visione, i due nuovi membri promettono di elevare ulteriormente il livello di eccellenza di una delle destinazioni culinarie più apprezzate della capitale.

Mario Fasano e Nicholas Cuomo, i due nuovi arrivi al ristorante Uliveto del Rome Cavalieri

Chi è Nicholas Cuomo, il nuovo executive chef del ristorante del Rome Cavalieri

Lo chef Nicholas Cuomo, con oltre 20 anni di esperienza alle spalle e una carriera che ha attraversato le cucine di rinomati hotel e ristoranti di lusso tra Europa e Medio Oriente, porta con sé uno stile che unisce tradizioni mediterranee, tecniche francesi e influenze mediorientali. Dopo aver ottenuto importanti riconoscimenti, come il Pro Chef Award nel 2018 all'Emirates Golf Club di Dubai, Cuomo è pronto a dare la sua impronta alle proposte culinarie del Rome Cavalieri, curando il menu del Ristorante Uliveto, il celebre Sunday Brunch, la banchettistica e i ristoranti stagionali dell'hotel.

Nicholas Cuomo, il nuovo executive chef del ristorante del Rome Cavalieri

«Il mio desiderio è regalare ai miei ospiti momenti di convivialità, valorizzando ingredienti di stagione, freschi e locali - afferma Cuomo. Mi ispiro alla musica e alla fotografia per creare una cucina semplice e fatta in casa, ma perfetta, in cui il gusto e il sapore vengono esaltati in tutta la loro complessità». Per la stagione autunnale, lo chef Cuomo ha già firmato un nuovo menu per l'Uliveto, che include piatti come le Animelle di vitello saltate in padella con funghi e riduzione al Madeira, la Rana pescatrice marinata con topinambur e il Polpo grigliato con verdure di stagione e salsa al Barbera.

Chi è Mario Fasano, il nuovo restaurant manager dell'Uliveto

Ad accompagnare questa nuova era del Ristorante Uliveto, arriva anche Mario Fasano, il nuovo restaurant manager. Forte di un'esperienza decennale nella ristorazione stellata, con tappe significative come Harry's Piccolo Restaurant (due Stelle Michelin) e l'Hotel Eden di Roma, Fasano si impegna a offrire agli ospiti un servizio personalizzato e impeccabile.

Mario Fasano, il nuovo restaurant manager dell'Uliveto

«Lavorare nel comparto della ristorazione di lusso richiede dedizione, organizzazione e capacità di problem solving - ha dichiarato Mario Fasano. Gli aspetti che mi gratificano di più sono offrire agli ospiti un servizio che anticipi e vada oltre le loro aspettative, insieme all’opportunità di formare e guidare un Team di persone, aiutandole a crescere professionalmente per regalare, a ciascun ospite che sceglie il nostro ristorante, un servizio fatto di emozioni e sensazioni».