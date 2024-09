Tovagliette personalizzate, l’idea di marketing che dà valore al locale

Parliamo di un prodotto utile sotto tanti aspetti, tra cui il branding: per un ritorno di immagine importante, c’è la necessità di comunicare il proprio logo, il motto e molto altro. Tutto ciò che rende riconoscibile un ristorante, insomma.

Come fare? Con Stampainrete, è possibile valutare moltissimi modelli, come in carta, carta paglia, PVC lavabili, in polipropilene. Molti prodotti strizzano l’occhio alla sostenibilità: la tematica green è molto importante per i ristoranti al giorno d’oggi. Scopriamo tutto.

Perché investire nelle tovagliette personalizzate?

Vale per qualsiasi azienda, e vale anche per i ristoranti: il marketing è sempre una questione delicata, considerando che le strategie sono diverse e che ogni locale ha un suo punto di forza. L’identità, ovvero il brand, deve essere riconoscibile, ed ecco che l’uso delle tovagliette personalizzate torna utile.

Branding

Immaginiamo una tovaglietta con il nome del locale, con il motto del ristorante, con una frase a effetto… e instagrammabile, come si dice oggi. Ora, immaginiamo quanti scatti al giorno i clienti possano realisticamente effettuare e condividere sui propri social media.

Ciò significa un ritorno concreto di immagine, di un miglioramento di posizione del brand, soprattutto sui social, dove non è facile riuscire a essere virali. Eppure, il trucco è di attirare la curiosità del cliente con la frase giusta. Quella che gli fa dire: “Devo condividere questo ristorante su Instagram o TikTok”.

Risparmio di tempo e di soldi

Tempo e soldi, altri due argomenti importanti per la gestione di un ristorante, dove l’ottimizzazione, di fatto, è tutto. Pensiamo all’evenienza delle tovagliette personalizzate con il menù: il cliente non deve tornare al tavolo per servirlo ai clienti. Un risparmio di tempo significativo, persino per quanto riguarda il lavaggio stesso, nel caso dei modelli di carta.

E il tempo non è l’unica cosa che si risparmia: immaginiamo i costi di gestione della lavanderia per le tovaglie, soprattutto per le macchie più difficili, come il vino, il cioccolato o l’olio. Un passo in avanti verso un risparmio significativo e a 360°.

Sostenibilità

Essere green nel mondo della ristorazione? No, non significa proporre unicamente piatti vegetariani e vegani (che naturalmente dovrebbero essere presenti nel menù per offrire una scelta alla clientela).

La sostenibilità passa anche (e soprattutto) dalle scelte che si fanno, incluso il marketing: le tovagliette si possono differenziare in modo facile e veloce. E, nel caso di quelle lavabili, sono riutilizzabili, quindi rispettano il principio green.

Design e personalizzazione

Spazio, infine, al design e alla personalizzazione. In commercio non troviamo un unico modello, bensì tantissime scelte, non solo per quanto riguarda i materiali. Colori, sfumature, frasi, font, foto: possiamo sbizzarrirci, ed è questo il punto da non sottovalutare.

Le idee per personalizzare le tovagliette

Se un tempo non c’erano tantissime opzioni per il tovagliato dei locali, oggi per fortuna non è così: oltre al tessuto, c’è di più! Con il tempo, ci siamo evoluti, soprattutto dopo l’intervento della tecnologia e della digitalizzazione: da quando sono arrivate le classiche “tovagliette americane”, molti ristoranti hanno scelto di adottare questa soluzione.

E con i vantaggi che abbiamo elencato. Certo, non dobbiamo mai dimenticare che anche l’occhio vuole la sua “parte”, come si suol dire. Molto spesso l’attenzione passa per i dettagli, dalla palette di colori, dal logo del locale.

Le tovagliette rettangolari sono le più diffuse, soprattutto rispetto a quelle ovali o quadrate: da non dimenticare, in fase di scelta del design, lo stile della propria attività di ristorazione. Moderno? Chic? Contemporaneo? Classico? È utile per dare una prima impronta alla propria idea.

Quello che consigliamo di fare è di puntare a una grafica accattivante, in modo tale da invogliare la clientela a scattare una foto e condividerla sui propri social. Il passaparola sul web è estremamente potente, e ha reso famosi tanti ristoranti negli ultimi anni.

Infine, consideriamo l’idea di optare di rinnovare le tovagliette in base alla stagione, magari quando i menù vengono modificati sulla base dei prodotti a disposizione.

Con questa strategia di marketing, i vantaggi non mancano, ma mai dimenticare la parola d’ordine: creatività. Che è alla base del successo di ogni attività ristorativa, sia per il menù quanto per l’approccio di marketing stesso.