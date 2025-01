Bar, ristoranti e hotel: tutte le scadenze fiscali di gennaio

Con l'inizio dell'anno, per bar, ristoranti e hotel è tempo di fare i conti con un calendario fitto di appuntamenti fiscali. Tra versamenti Iva, contributi previdenziali e comunicazioni telematiche, gennaio si presenta come un mese denso di impegni amministrativi. Ecco tutto quello che c'è da sapere per affrontare al meglio le scadenze.

Gennaio 2025, scadenze fiscali: la guida completa per bar, ristoranti e hotel

Bar, ristoranti e hotel: ecco le scadenze fiscali di gennaio

15 gennaio: assistenza fiscale diretta

Il 15 gennaio rappresenta la prima tappa del mese. Entro questa data, i datori di lavoro devono comunicare ai propri dipendenti e collaboratori l'intenzione di fornire assistenza fiscale diretta per il modello 730/2025. Un adempimento che è particolarmente rilevante per le aziende dell'Horeca con personale dipendente.

16 gennaio: giornata di versamenti per Iva, Irpef e Inps

Il 16 gennaio è una giornata densa di scadenze. Innanzitutto, è previsto il versamento dell'Iva relativa al mese di dicembre 2024, tenendo conto dell'eventuale acconto già versato. Contestualmente, i titolari di bar, ristoranti e hotel dovranno occuparsi del versamento delle ritenute Irpef operate a dicembre sui redditi da lavoro dipendente, assimilati e autonomi.

Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, il codice tributo da utilizzare è il 1001, mentre per i redditi da lavoro autonomo si utilizza il codice 1040. Inoltre, per le ritenute sui dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2024, bisognerà versare il 26% con il codice tributo 1035.

I condomini che gestiscono attività commerciali dovranno versare le ritenute (4%) per le prestazioni di appalto od opera del mese di dicembre, utilizzando i codici tributo 1019 (Irpef) e 1020 (Ires). Altre scadenze rilevanti includono le ritenute sui contratti di locazione breve (21%, codice tributo 1919) e quelle relative a commissioni, agenzie e utilizzo di marchi o opere dell'ingegno (codice tributo 1040).

Iva, Irpef, Inps e non solo: le scadenze fiscali di gennaio per bar, ristoranti e hotel

Sul fronte previdenziale, è necessario provvedere al versamento dei contributi Inps per i dipendenti relativi alle retribuzioni di dicembre 2024. Anche i committenti dovranno versare i contributi della Gestione separata per lavoratori autonomi occasionali e incaricati alla vendita a domicilio.

17 gennaio: domanda per il rinnovo del parco veicoli

Gli autotrasportatori che desiderano accedere alle risorse per il rinnovo del parco veicoli hanno tempo fino al 17 gennaio per inviare la domanda di prenotazione tramite PEC all'indirizzo ram.investimenti2025@legalmail.

27 gennaio: elenchi Intrastat

Il 27 gennaio è il termine ultimo per la presentazione telematica degli elenchi Intrastat relativi a cessioni di beni e servizi effettuate a dicembre 2024 o nel quarto trimestre dello stesso anno, a seconda della periodicità dell'adempimento.

31 gennaio: il giorno delle grandi scadenze

La fine del mese si configura come un vero banco di prova per le aziende del comparto. Entro il 31 gennaio, è necessario inviare telematicamente la dichiarazione Iva Oss per le vendite a distanza o i servizi resi a consumatori finali Ue nel quarto trimestre 2024, oltre alla dichiarazione Iva Oss per le vendite a distanza di beni importati effettuate nel mese di dicembre 2024.

Sempre entro il 31 gennaio, gli operatori sono chiamati a effettuare la conservazione digitale di registri contabili, fatture elettroniche e dichiarazioni fiscali relative al 2023. Questo passaggio è fondamentale per chi preferisce la conservazione digitale alla stampa tradizionale, consentita solo su richiesta in sede di controllo.

Tra gli ultimi adempimenti del mese, troviamo il versamento del contributo annuale di 57 euro per i revisori legali e l'invio telematico delle comunicazioni dei gestori di piattaforme online all'Agenzia delle Entrate sui dati delle operazioni effettuate nel 2024.

Per ulteriori dettagli o approfondimenti rivolgersi a:



Studio Perrucchini Ronzoni & Partners

Passaggio Canonici Lateranensi 1 - 24121 Bergamo

Tel 035 216100 - Fax 035 249927

luca.ronzoni@sinapsisrl.it