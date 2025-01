Bar, ristoranti e hotel: ecco tutte le scadenze fiscali di febbraio

La macchina fiscale si mette in moto anche a febbraio, con un calendario fitto di scadenze che interessa da vicino bar, ristoranti e hotel. Tra dichiarazioni, versamenti e comunicazioni, questo mese richiede un'organizzazione impeccabile per non farsi trovare impreparati. Dalla dichiarazione per il bonus pubblicità, passando per l'Iva e i contributi previdenziali, fino alle comunicazioni obbligatorie per l'Inps e l'Inail, ecco tutto ciò che c'è da sapere per affrontare il mese senza intoppi.

Febbario 2025, scadenze fiscali: la guida completa per bar, ristoranti e hotel

Lunedì 10 febbraio

Bonus pubblicità 2024

La prima scadenza riguarda la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2024. Entro questa data è necessario inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modulo che certifica le spese sostenute. Una procedura fondamentale per accedere al credito d'imposta previsto.

Lunedì 17 febbraio

Liquidazione Iva e ritenute fiscali

Il 17 febbraio rappresenta un appuntamento denso di scadenze. Gli esercenti devono procedere con la liquidazione Iva riferita al mese di gennaio o al quarto trimestre 2024 per i contribuenti speciali, considerando eventuali acconti già versati. Contestualmente, vanno versate le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomi relative al mese di gennaio. Questo include i compensi di collaboratori coordinati e continuativi, autonomi, rapporti di commissione e associazioni in partecipazione. Anche i condomini sono chiamati al versamento delle ritenute (4%) per prestazioni derivanti da contratti di appalto, mentre gli intermediari immobiliari devono provvedere alle ritenute (21%) per i contratti di locazione breve.

Previdenza e contributi: Inps e Inail



Sempre il 17 febbraio è fissato il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi alle retribuzioni di gennaio, sia per i dipendenti che per i collaboratori. I commercianti e gli artigiani devono saldare la quarta rata fissa dei contributi sul reddito minimale, mentre i committenti sono tenuti a versare i contributi per gli incaricati alla vendita a domicilio e per i lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5mila euro. Infine, l'Inail richiede il pagamento dell'autoliquidazione del premio per la regolazione 2024 e l'anticipo 2025.

Giovedì 20 febbraio

Enasarco

Per gli agenti di commercio, il 20 febbraio è la data entro cui la casa mandante deve versare i contributi relativi al quarto trimestre 2024. Questo adempimento è essenziale per garantire la regolarità previdenziale degli agenti.

Martedì 25 febbraio

IVA comunitaria e Intrastat

Gli operatori con obbligo mensile devono presentare telematicamente gli elenchi Intrastat relativi alle cessioni di beni e servizi registrati o soggetti a registrazione nel mese di gennaio. Si tratta di un adempimento obbligatorio per chi svolge attività con altri Paesi membri dell'Unione europea.

Venerdì 28 febbraio

L'ultimo giorno del mese è particolarmente intenso. Gli imprenditori forfettari devono comunicare all'Inps la scelta di aderire o revocare il regime agevolato contributivo. Contestualmente, è previsto il versamento della settima rata della “rottamazione quater”, con una tolleranza di cinque giorni per chi effettua il pagamento entro il 5 marzo. Tra gli altri adempimenti, troviamo il versamento dell'imposta di bollo trimestrale per le fatture elettroniche emesse senza Iva nel quarto trimestre 2024 e l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nell'anno.

Non mancano le comunicazioni Iva, tra cui quelle periodiche per il quarto trimestre o per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, oltre alla dichiarazione mensile Ioss per le vendite a distanza di beni importati. Il 28 febbraio scade anche il termine per l'invio del modello Uni-Emens, che include dati contributivi e retributivi relativi a gennaio, per dipendenti e collaboratori. Inoltre, entro questa data va trasmessa all'Inail la denuncia retributiva annuale.

