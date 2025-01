Coppa del Mondo di Pasticceria: l'Italia chiude sesta, vince il Giappone

L'Italia chiude al sesto posto la Coppa del Mondo di Pasticceria. La competizione, svoltasi a Lione, è stata dominata dalle nazioni asiatiche. Il Giappone è arrivato primo, mentre la Malesia è salita sul gradino più basso del podio, con la Cina quarta. I padroni di casa della Francia hanno invece raggiunto la seconda piazza.

Il Giappone ha vinto la Coppa del Mondo di Pasticceria

Coppa del Mondo di Pasticceria, il team italiano

Dopo il brillante argento conquistato alla Coppa d’Europa di Pasticceria del 2024 a Parigi, il team italiano, guidato da Alessandro Dalmasso, si era preparato intensamente per la finale mondiale di Lione. Il team si era arricchito di un nuovo componente, Alessandro Fiorucci, selezionato per la sua passione e competenza, dopo essersi distinto nel Campionato Italiano di Pasticceria Seniores 2023.

Il Team Italia a Lione

Fiorucci si era unito a Raimondo Esposito e Vincenzo Daloiso per formare il Team Italy, impegnato nelle prove di degustazione e artistiche del concorso. Questo trio, dunque, ha gareggiato a Lione: Daloiso come specialista del cioccolato, Esposito come esperto di zucchero e Fiorucci come maestro del ghiaccio.

Coppa del Mondo di Pasticceria, la prova italiana

La squadra italiana ha scelto di ispirarsi al genio di Leonardo Da Vinci per il dessert gelato, interpretando la sua capacità di progettare meccanismi intricati e in movimento. La creazione si distingue per una combinazione di tecnica e precisione che richiama l’ingegnosità dell’officina di Da Vinci. Per il dessert da ristorante, il team ha selezionato ingredienti iconici della tradizione italiana: i limoni di Amalfi, famosi in tutto il mondo, lo zafferano e le nocciole. L’unione di questi elementi ha dato vita a un piatto capace di esaltare i sapori italiani in una combinazione armoniosa.

La squadra italiana ha scelto di ispirarsi al genio di Leonardo Da Vinci

Il pezzo artistico di cioccolato si ispira ai primi studi di Leonardo Da Vinci sulle macchine volanti, in particolare alla mongolfiera. Il guscio di cioccolato, che richiama la forma allungata del velivolo, è stato trasformato in un dessert da street food. La creazione si caratterizza per la sua praticità e per una presentazione elegante e curata nei dettagli.

Coppa del Mondo di Pasticceria, la prova del Giappone

La squadra giapponese era composta da Masanori Hata (candidato per il cioccolato), Yuji Matoba (candidato per lo zucchero) e Ryu Miyazaki (candidato per il ghiaccio). Il dessert gelato, preparato principalmente con albicocche, è delicatamente aromatizzato con yuzu, un agrume giapponese, per creare un sapore ricco e armonioso. Il dessert si ispira al tradizionale trompo giapponese, koma, evocando i ricordi d’infanzia legati a questo iconico giocattolo.

La preparazione dei dessert giapponesi

Nella prova per il dolce da ristorante, il dessert giapponese si è mostrato delicato e presentava il tradizionale motivo Asanoha (foglia di canapa), simbolo della bellezza giapponese. La protagonista del piatto è una granita rinfrescante che esalta le note aromatiche della margherita di limone, perfettamente bilanciata dalla succosità della pera, dall’asprezza del limone e dalla profondità del cioccolato. Il motivo Asanoha viene dipinto nel piatto, sottolineando l’estetica raffinata ed elegante del Giappone. Il dessert al cioccolato, infine, univa un aspetto raffinato con l’essenza della tradizionale confetteria giapponese, il "Monaka" (wafer di mochi), preparato con maestria e passione per lo spirito del finger food. Il guscio di Monaka, realizzato con riso – alimento base del Giappone – racchiude una marmellata e una ganache preparate con due agrumi giapponesi iconici: l'arancia Kiyomi e il yuzu Kito.

Coppa del Mondo di Pasticceria, la classifica completa

Ecco la classifica completa della Coppa del Mondo di Pasticceria del 2025:

Giappone 14.026 punti Francia 13.621 punti Malesia 11.696 punti Cina 11.674 punti Belgio 11.504 punti (premio speciale “Eco-sostenibilità”) Italia 11.437 punti Corea del Sud 11.414 punti Singapore 11.249 punti Regno Unito 11.194 punti Argentina 10.642 punti Filippine 10.436 punti Marocco 9.798 punti Paraguay 9.787 punti Cile 9.713 punti Colombia 8.947 punti Mauritius 8.822 punti Messico 7.838 punti Egiyyo 6.835 punti

sperto di zucchero) e Alessandro Fiorucci (maestro del ghiaccio).