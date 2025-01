Esmach e OEM: binomio vincente di attrezzature per la pizza e panificazione

Il Sigep 2025 è stato il palcoscenico ideale per presentare l'evoluzione del settore della panificazione, della pasticceria e della pizza. In questo contesto, Esmach e OEM, entrambe appartenenti al gruppo ALI, hanno unito le forze per offrire soluzioni innovative e complete ai professionisti del settore. Paolo Pescatori, General Manager di Esmach e OEM, ha raccontato la visione delle due aziende e il loro impegno per migliorare la qualità e l'efficienza della lavorazione degli impasti.

Esmach: innovazione e tecnologia per la panificazione

La sinergia tra Esmach e OEM si concretizza nella creazione di laboratori dedicati alla panificazione, alla pizza e al senza glutine. «L'elemento comune è quello degli impasti, qualcosa di vivo che ci appassiona e che vogliamo valorizzare con tecnologie all'avanguardia», ha spiegato Pescatori.

Paolo Pescatori, General Manager di Esmach e OEM

Esmach si distingue per la produzione di apparecchiature essenziali nella lavorazione dei lievitati, a partire dal generatore di lievito madre, un elemento chiave per garantire la qualità dei prodotti finali. «Sono apparecchi che permettono di sviluppare e conservare i lieviti nelle condizioni ottimali», ha sottolineato Pescatori.

Un altro elemento fondamentale sono le impastatrici, cuore della produzione di Esmach, progettate per garantire una lavorazione ottimale degli impasti. Inoltre, l’azienda offre attrezzature specifiche per la spezzatura e la formatura, consentendo di ottenere prodotti uniformi e di alta qualità. «Gli impasti vengono poi conservati in apparecchiature specializzate che controllano temperatura, freddo e umidità, permettendo una lievitazione perfetta», ha aggiunto Pescatori. «Infine, l’elemento della cottura viene gestito con i forni Bongard, di cui Esmach è l’unico rivenditore in Italia.»

Lo stand di Esmach a Sigep 2025

Il filo conduttore di tutte queste tecnologie è l'intelligenza artificiale, un software avanzato che ottimizza i processi produttivi e garantisce un controllo preciso della lievitazione.

OEM: soluzioni complete per la pizza

OEM offre un'ampia gamma di soluzioni per la produzione della pizza, supportando i pizzaioli in ogni fase del processo. «OEM permette di partire dagli ingredienti, produrre l'impasto, spezzarlo e porzionarlo, scegliendo tra diverse tipologie di pizza: tonda, a pala, in teglia», ha spiegato Pescatori.

Lo stand di OEM a Sigep 2025

L’azienda fornisce strumenti per la lievitazione, la pressatura a caldo o a freddo e, soprattutto, un’ampia gamma di forni. «Il forno è il cuore della produzione di OEM e può essere elettrico o a gas, statico o ventilato, a tunnel, a piano o rotante, adattandosi perfettamente alle esigenze di qualsiasi pizzaiolo, sia italiano che internazionale», ha evidenziato Pescatori.

Grazie alla tecnologia e alla continua ricerca, Esmach e OEM confermano il loro ruolo di riferimento nel settore, offrendo attrezzature all'avanguardia e garantendo qualità, efficienza e versatilità per i professionisti della panificazione e della pizza.