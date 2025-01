Hotel di fascia media: ecco come rendere più accoglienti le aree comuni

Le aree comuni di un hotel rappresentano molto più di un semplice spazio di passaggio. Sono luoghi dove gli ospiti si formano un'opinione sulla struttura, valutano il comfort e percepiscono l'identità del brand. Per gli hotel di fascia media, garantire standard elevati in queste aree è cruciale per distinguersi in un mercato competitivo.

«Pulizia, ordine e attenzione al cliente sono la base, ma non bastano. È necessario un approccio strategico che coniughi accoglienza, design e sostenibilità», spiega Manuel Windegger, consulente, esperto di ottimizzazione, gestione alberghiera e ristorazione. Seguendo le linee guida dei principali marchi del settore, come il gruppo Accor, è possibile definire una checklist di interventi essenziali per migliorare l'esperienza dell'ospite.

Standard nelle aree comuni degli hotel: l'importanza dell'accoglienza e della privacy

L'ospitalità di fascia media si distingue per un'accoglienza calorosa, che fa sentire il cliente a proprio agio fin dal primo momento. Windegger sottolinea la necessità di un approccio formale, ma mai freddo:

Carrelli delle pulizie ordinati e biancheria ben piegata, contribuiscono a un’impressione positiva dell'ospite

«Ogni membro dello staff, dalla reception al reparto colazioni, deve essere attento a cogliere i segnali di insoddisfazione degli ospiti, intervenendo prontamente per risolvere eventuali problematiche - spiega l'esperto - Non meno importante è il rispetto della privacy, elemento chiave per garantire un'esperienza serena. Per esempio, il numero della camera o altri dettagli personali devono essere gestiti con discrezione, evitando riferimenti inopportuni che potrebbero mettere a disagio il cliente».

Standard nelle aree comuni degli hotel: pulizia, ordine e sostenibilità

Le aree comuni, spesso teatro del primo impatto tra ospiti e struttura, devono rispondere a standard elevati di pulizia e organizzazione.

Programmare le operazioni di pulizia in fasce orarie strategich riduce le interferenze con le attività degli ospiti

«Programmare le operazioni di pulizia in fasce orarie strategiche, come la notte o le prime ore del mattino, riduce al minimo le interferenze con le attività degli ospiti - spiega Windegger - Anche i piccoli dettagli, come carrelli delle pulizie ordinati e biancheria ben piegata, contribuiscono a un'impressione positiva. Parallelamente, la sostenibilità assume un ruolo centrale: dal riciclo delle acque per l'irrigazione degli spazi verdi all'eliminazione della plastica monouso, ogni gesto è volto a ridurre l'impatto ambientale dell'hotel».

Standard nelle aree comuni degli hotel: design e funzionalità degli spazi

Il design delle aree comuni non deve essere solo estetico, ma anche funzionale e coerente con il brand.

Per gli hotel orientati al business è essenziale prevedere spazi di co-working

«Ogni marchio ha linee guida specifiche per l'arredamento, che variano da uno stile uniforme a una maggiore libertà creativa - afferma l'esperto - Per gli hotel orientati al business, ad esempio, è essenziale prevedere spazi di co-working con prese di corrente e superfici adatte per laptop, mentre nelle strutture leisure il layout può privilegiare aree relax con divani modulabili e soluzioni fonoassorbenti per una maggiore privacy. La scelta di materiali facili da pulire e durevoli completa il quadro di un design pensato per durare nel tempo e facilitare la manutenzione».

Standard nelle aree comuni degli hotel: illuminazione, climatizzazione e comfort acustico

L'atmosfera delle aree comuni è fortemente influenzata da elementi come illuminazione, climatizzazione e acustica. Windegger sottolinea l'importanza di un'illuminazione adattabile, che si moduli in base alla funzione dello spazio e alle diverse ore della giornata. «Per quanto riguarda la temperatura, le linee guida suggeriscono di mantenere il riscaldamento a 19°C e il raffrescamento a 26°C, con la possibilità per gli ospiti di regolare leggermente i parametri - ricorda Windegger - Anche la musica e la diffusione sonora hanno un ruolo cruciale. Playlist personalizzate e profumazioni diffuse creano un ambiente accogliente, migliorando la percezione del cliente».

Standard nelle aree comuni degli hotel: le tecnologie indispensabili

Infine, la tecnologia è un elemento imprescindibile per le aree comuni di un hotel moderno. Una connessione Wi-Fi gratuita e stabile, postazioni di ricarica e stampanti per necessità urgenti sono servizi richiesti da ogni tipologia di cliente.

Manuel Windegger, consulente ed esperto di accoglienza e ristorazione

Windegger aggiunge: «Le app delle catene alberghiere, che integrano funzioni come room service o concierge, rappresentano un valore aggiunto sempre più apprezzato. Quanto all'ottimizzazione degli spazi, soluzioni modulari e arredi flessibili consentono di adattare rapidamente le aree comuni alle diverse esigenze, migliorandone funzionalità e accoglienza».