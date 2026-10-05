In occasione del 30° Simposio Ampi-Accademia maestri pasticceri italiani, a Milano il 4 e il 5 ottobre, l’associazione guidata da Sal De Riso ha portato nel cuore della città 16 dolci regionali. L’iniziativa “Dolce Italia” ha visto 60 maestri pasticceri proporre a un prezzo simbolico di 5 euro le nostre specialità a migliaia tra cittadini e turisti.

Il presidente Ampi Sal De Riso

Una degustazione fiume che ha visto sfilare a due passi dal Duomo Tiramisù, Cannolo siciliano, Panettone, Maritozzo, Pasticciotto leccese, Bônet, Babà e altre ricette della tradizione dolciaria regionale. Il ricavato della giornata è stato devoluto a Emergency, destinato alla realizzazione di progetti pediatrici. È stato un successo: sono stati raccolti 30 mila euro. L’assegno è stato consegnato nel corso della cena di gala “Omaggio alla Lombardia” a cura di Claudio Sadler nella Sala delle colonne del Museo della scienza e tecnologia.

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Un'associazione grande e forte

«Siamo un’associazione grande e forte - ha dichiarato in apertura di serata il presidente De Riso - E questo risultato lo abbiamo raggiunto insieme. Un’Ampi che continua a crescere. Oggi accogliamo 5 nuovi maestri, ma abbiamo già la richiesta di ben 10 professionisti senior. Anche il mondo dell’impresa, il nostro motore, ci guarda con sempre rinnovato interesse».

Marco Pinna, Gianluca Fusto e Filippo Valsecchi con Sal De Riso e i rappresentanti della famiglia Pavoni

I nuovi accademici sono Valerio Barralis (Valerio Barralis Pastry Academy, Magenta-Mi), Pietro Ditrizio (Pasticceria Ditrizio, Cagliari), Fabio Nazzari (Fabio Nazzari Patisserie Chocolaterie, Iseo-Bs), Fabio Ravone (Dolci Tentazioni, Brindisi), Simone Saggia (Bislakko Cioccoristoreria, Vercelli).

Gran gala e consegna dei premi

Il gran gala dell’Ampi ha previsto anche la consegna di tre riconoscimenti. Il Premio Belcolade alla carriera è stato assegnato a Francesca Caon (Caon Chocolate, Racconigi-Cn). Il Trofeo Pavoni ha previsto tre sezioni: Pasticcere da boutique, Pastrychef, Pasticcere under 30. Premiati nell’ordine Gianluca Fusto (Fusto Milano), Marco Pinna (Mandarin Oriental, Milano), Filippo Valsecchi (ArteSapori Pasticceria, Oggiono-Lc). Il Premio Novacert Insegne storiche, alla prima edizione, ha voluto celebrare le attività con oltre un secolo. Onore quindi a Pasticceria Besuschio (Abbiategrasso-Mi), Caffè Gilli (Firenze) e Pasticceria Palazzolo (Cinisi-Pa).

Risotto alla milanese con bocconcini di ossobuco

Cena firmata Sadler "Omaggio alla Lombardia"

“Omaggio alla Lombardia" è stato il tema sviluppato da Claudio Sadler per la serata gastronomica. Un omaggio in grande stile, a partire dai fingers al momento dell’aperitivo con, per esempio, Mondeghili con maionese al tartufo, Michette briochate con salame Milano insalata di patate e cetriolini o Frittelle di formaggio Salva con mostarda di miele. A tavola sono stati serviti Insalata di carciofi stufati con prosciutto di nervetti, caco mela, vinaigrette di mandorle e raspadura lodigiana e Risotto giallo alla milanese con bocconcini di ossobuco. Gran finale nel chiostro con il buffet dei dolci a cura dei maestri Ampi del gruppo Lombardia.

Dessert "su misura" a cura di Ampi Lombardia