Aerospazio, Arma dei Carabinieri, alta cucina, impresa, arte, giornalismo e impegno sociale. Sono i mondi celebrati dalla quinta edizione del premio nazionale “Amira Progress 2026”, promosso dall'Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi. La cerimonia si è svolta lunedì 16 novembre nell'aula magna dell'Università degli studi di Napoli Federico II, al Centro congressi di via Partenope. Un pomeriggio dedicato al merito, con un messaggio chiaro rivolto soprattutto ai più giovani.

L'aula magna dell'Univeristà degli studi di Napoli Federico II

Un premio nato dal mondo della sala

Il riconoscimento va a personalità di ambiti professionali diversi che, con il proprio percorso umano e lavorativo, hanno dato e continuano a dare lustro all'Italia, distinguendosi per meriti e impegno. A ideare il premio sono stati il giornalista enogastronomico Giuseppe De Girolamo, socio onorario Amira, e Raffaele Beato, già direttore generale dell'Ersac e docente all'Università di Fisciano. «È stata un'iniziativa subito raccolta dal fiduciario dell'Amira sezione Napoli e promossa dalla dirigenza nazionale del sodalizio - spiega De Girolamo. Questo premio ha riscosso subito gran successo ed è unico nel suo genere tra le associazioni del food & beverage d'Italia».

Giuseppe De Girolamo, socio onorario Amira

L'obiettivo è sensibilizzare chi, nella professione attuale o futura, desidera migliorarsi e realizzare i propri sogni, prendendo esempio da chi ha raggiunto mete importanti grazie alla formazione, alla determinazione e alla dedizione al lavoro. «Il premio vuole rappresentare e documentare, a giovani e meno giovani, che nella vita tutti possono raggiungere grandi mete ed aspirare a occupare posti di rilievo nella Società attraverso lo studio, la formazione, il lavoro svolto con grande impegno» sottolinea De Girolamo. Anche il simbolo parla la lingua della sala. Ai premiati è stata consegnata la miniatura della “Lampada”, lo strumento che identifica il maitre professionista nell'arte del flambage.

La commissione giudicatrice

A scegliere i protagonisti è stata una commissione qualificata, composta da Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale della Campania; Giuseppe De Girolamo; Dario Duro, fiduciario Amira Napoli; Antonio Limone, direttore generale dell'Asl Caserta; Matteo Lorito, rettore emerito e componente del Consiglio direttivo dell'Anvur; l'antropologo Marino Niola, condirettore di MedEa Research - Centro di ricerche sociali sulla dieta mediterranea e docente all'Università Suor Orsola Benincasa; la pianista Sabrina Reale, docente e membro del Consiglio Accademico del Conservatorio «E.F. Dall'Abaco» di Verona; Claudio Recchia, presidente nazionale dell'Amira; Nicola Squitieri, presidente dell'Associazione internazionale “Guido Dorso” e dell'omonimo premio.

Patrocini e saluti istituzionali

Il premio ha ottenuto il patrocinio morale di Regione Campania, Comune di Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II, Associazione internazionale Guido Dorso, Asl Caserta, Camera di commercio di Napoli, Fipe Confcommercio Napoli, Ente bilaterale turismo Campania, Federazione moda Italia e Ordine dei giornalisti della Campania. Non sono mancati i saluti delle istituzioni. L'assessore regionale all'Agricoltura della Campania, Maria Carmela Serluca, impossibilitata a essere presente per inderogabili impegni istituzionali, ha inviato un videomessaggio proiettato in sala, con parole di apprezzamento e incoraggiamento per l'iniziativa.

L'assessore regionale all'Agricoltura della Campania, Maria Carmela Serluca

Carlo Puca, assessore ai Grandi eventi del Comune di Napoli, ha elogiato la manifestazione, spronando tutti a difendere, valorizzare e proiettare oltre i confini nazionali i tanti valori che Napoli custodisce. Per la Camera di commercio di Napoli è intervenuta la consigliera camerale Margherita Aiello, che ha portato i saluti e gli auguri per un successo sempre maggiore del premio, anche a nome del presidente Ciro Fiola, impossibilitato a partecipare per altri impegni istituzionali.

Dallo spazio alla cucina stellata: i premiati

A dare il via alle premiazioni è stato l'attore Vittorio Sagat, voce e conduttore della manifestazione. Il primo riconoscimento guarda in alto, con Milena Lerario, Head of Leonardo Space Services Centre of Excellence di Leonardo Space. Sul fronte delle istituzioni è stato premiato il tenente colonnello Michele Avagnale, comandante del Gruppo Carabinieri per la tutela della salute di Napoli, che coordina i 15 Nas presenti nelle sei regioni dell'Italia meridionale. Ampio spazio all'enogastronomia. Il riconoscimento è andato al Gruppo Caffo 1915, diventato leader italiano nella produzione di amari, superando marchi storici e multinazionali grazie al successo del Vecchio Amaro del Capo, rappresentato dal presidente fondatore Pippo Caffo e dall'amministratore delegato Nuccio Caffo. Premiato anche lo chef Peppe Guida, alla guida dell'Antica Osteria Nonna Rosa, storico ristorante di famiglia a Vico Equense (una stella Michelin).

I premiati e la giuria di Amira Progress 2026

Per l'arte e il saper fare sono saliti sul palco Sabrina Altieri, maestro d'arte internazionale in pittura, scultura, architettura e fotografia, e Cristina Dalcuore, imprenditrice e protagonista dell'alta sartoria napoletana, tradizione artigianale apprezzata a livello internazionale. Riconoscimento anche per l'attore Patrizio Rispo. L'informazione è stata rappresentata da Marcello Cambi, capo ufficio stampa nazionale del Concorso Miss Italia, e da Bernard Bédarida, membro del Consiglio direttivo dell'Associazione della stampa estera in Italia, che continua a raccontare il Bel Paese con reportage trasmessi nel telegiornale della prima rete televisiva francese. Forte il segno dell'impegno sociale: premiati don Luigi Merola, presidente della fondazione 'A Voce d'e creature Ets, ed Emilia Zarrone, nominata dal presidente Sergio Mattarella “Alfiere della Repubblica italiana” per il suo impegno costante nel favorire l'inclusione scolastica e sociale.

Le targhe di merito

Tre le targhe di merito, destinate a una giovane laureata, a un socio meritevole e a un istituto alberghiero campano. La prima è andata a Jessica Gravante, che nel 2026 ha conseguito la laurea in “Gastronomia, ospitalità e territori” presso la Facoltà di Scienze economiche e giuridiche, con la tesi “Il Mezzogiorno, lo sviluppo e le criticità”. La seconda a Lino Marchese, barman di fama internazionale, oggi Head of Bar all'Hotel Aquarius Venice. La terza all'Istituto statale di istruzione superiore “L. De' Medici” di Ottaviano, distintosi per lodevoli iniziative.

Musica, sapori campani e brindisi