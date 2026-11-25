La parola vendita, nel mondo dell'ospitalità, a volte mette a disagio. Come se proporre qualcosa al cliente fosse automaticamente sinonimo di insistenza. In realtà vendere fa parte del lavoro. Il punto è come lo facciamo. C'è una grande differenza tra spingere un prodotto e aiutare una persona a scegliere qualcosa che potrebbe piacerle davvero. La prima è pressione. La seconda è consulenza.

Vendere nell'ospitalità: prima di proporre, capire il cliente

Se un cliente chiede un aperitivo fresco, la risposta non dovrebbe essere automaticamente il cocktail che vogliamo vendere di più quella sera. Possiamo fare una o due domande. Preferisce qualcosa di secco o più morbido? Vuole restare su sapori conosciuti o provare qualcosa di nuovo? Ha un distillato che apprezza particolarmente? Non serve trasformare l'ordine in un interrogatorio. Bastano poche informazioni per rendere la proposta molto più precisa.

Ascoltare il cliente e spiegare chiaramente le proposte lo aiuta a scegliere in autonomia

Quando consigliamo un prodotto, non dobbiamo impressionare il cliente. Dobbiamo aiutarlo a capire. Una descrizione breve e chiara spesso funziona meglio di una sequenza di termini tecnici. Possiamo spiegare la differenza tra due proposte, indicare il profilo aromatico o raccontare perché un ingrediente è stato scelto. Poi bisogna fermarsi. Il cliente deve sempre avere la sensazione di essere libero di decidere.

Upselling: migliorare l'esperienza e raccontare il valore

L'upselling viene spesso raccontato come una tecnica per aumentare lo scontrino. E certamente può avere un effetto economico. Ma se viene percepito come una forzatura, rischia di danneggiare la fiducia costruita fino a quel momento. Un upgrade ha senso quando migliora realmente l'esperienza: una referenza più adatta, una proposta superiore coerente con ciò che il cliente ha chiesto, un abbinamento che completa il consumo. Quando invece nasce soltanto dalla necessità di vendere il prodotto più costoso, si sente.

Proporre un prodotto più costoso ha senso quando il suo valore migliora realmente l'esperienza

Capita che un cliente chieda perché una proposta costa più di un'altra. La risposta non dovrebbe essere difensiva. Possiamo spiegare che cosa c'è dietro quel prezzo: una materia prima particolare, una lavorazione fatta in casa, un distillato specifico o una preparazione più complessa. Raccontare il valore non significa convincere per forza. Significa dare alla persona le informazioni per decidere se quel valore è importante per lei.

Il momento giusto per vendere e costruire la fiducia

Anche la migliore proposta, fatta nel momento sbagliato, può diventare fastidiosa. Un cliente che ha fretta probabilmente non vuole una lunga spiegazione. Una persona curiosa, invece, può apprezzare qualche dettaglio in più. Saper vendere significa anche saper leggere il ritmo della relazione. E capire quando una proposta è utile e quando è meglio lasciare spazio.

Saper vendere significa anche riconoscere il momento giusto per consigliare il cliente

Quando il cliente pensa «Era proprio quello che cercavo», abbiamo fatto bene due lavori nello stesso momento: abbiamo venduto e abbiamo servito. La fiducia ha un valore molto più grande di una singola vendita. È ciò che può trasformare un cliente occasionale in una persona che torna. A questo punto, però, entra in gioco anche una responsabilità diversa. Una proposta può essere perfetta per l'ospite, ma un locale deve sapere anche quanto gli costa produrla e se il prezzo è sostenibile. Ed è qui che ospitalità e gestione economica iniziano a incontrarsi.