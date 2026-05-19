Ventidue scuole alberghiere in gara a Catania per il campionato di pasticceria

Ventidue scuole alberghiere provenienti da tutta Italia si sfideranno a Catania, dal 25 al 27 maggio, nell’ottavo Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d’Italia, competizione dedicata ai giovani talenti della pasticceria organizzata dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc) insieme al ministero dell’Istruzione e del merito e all’Ipsseoa “Karol Wojtyla” di Catania.

Ventidue scuole alberghiere in gara a Catania per il titolo nazionale di pasticceria

Arrivato all’ottava edizione, il campionato, riconosciuto dal Mim come “Evento d’eccellenza nazionale”, punta a valorizzare il talento, la preparazione tecnica e la creatività degli studenti degli istituti alberghieri, promuovendo al tempo stesso la cultura della pasticceria italiana e internazionale. I team in gara saranno composti da due studenti chiamati a confrontarsi su un tema fortemente legato al territorio ospitante: “La Sicilia, profumi e sapori di un’isola dalle molteplici contaminazioni”.

Le prove tra mignon, praline e pièce artistiche

Le prove richiederanno la realizzazione di diverse preparazioni ispirate ai sapori siciliani. I concorrenti dovranno presentare 12 mignon innovativi, 12 cioccolatini con lavorazioni a base di frutta secca - tra nocciola, mandorla, arachide o pinolo - e 12 praline realizzate con ingredienti come arancia, fico d’India, fragola, limone o mandarino. A completare la competizione sarà la creazione di una pièce artistica interamente edibile, pensata per raccontare l’identità della Sicilia attraverso forme, colori e materiali.

I criteri di valutazione e la giuria

La valutazione della giuria prenderà in esame l’intero processo creativo e produttivo. Oltre alla degustazione, saranno valutati equilibrio dei sapori, originalità degli accostamenti e presentazione estetica. Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da una brochure descrittiva dedicata agli aspetti storico-culturali del dolce, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti utilizzati e il legame con il territorio. Sotto osservazione anche organizzazione del lavoro, gestione professionale degli spazi, rispetto delle norme igieniche e capacità di lavorare in squadra. Un’attenzione specifica sarà riservata alle soft skills, considerate sempre più centrali nel settore della ristorazione.

«Il campionato è pensato per essere il ponte naturale tra il mondo della formazione e quello del lavoro - ha dichiarato il presidente della Fipgc, Matteo Cutolo. La nostra missione come Federazione è quella di accendere i riflettori sul talento dei giovani, valorizzando le competenze tecniche e metodologiche che gli Istituti Alberghieri coltivano quotidianamente. Vogliamo elevare la figura del pasticciere, non solo come interprete della tradizione e dell'innovazione, ma come professionista completo, capace di operare in strutture organizzative complesse».

Il presidente della Fipgc, Matteo Cutolo

La giuria sarà composta da maestri pasticceri Fipgc insieme a rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del merito, dell’ufficio scolastico regionale e della rete Renaia. La commissione si dividerà tra giuria di degustazione e giuria tecnica: la prima sarà presieduta da Matteo Cutolo e composta dai pastry chef Cesare Sciambarruto, Filippo Nici e Salvatore Ravese; la seconda vedrà invece la presenza di Giuseppe Arena e Antonio De Santis. Per i primi tre classificati sono previste medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Il vincitore riceverà inoltre il titolo di “Campione nazionale Fipgc studenti 2026”, il trofeo ufficiale e il riconoscimento ministeriale dei risultati di Eccellenza nazionale. È previsto anche il premio accessorio relativo all’organizzazione dell’edizione successiva del campionato.

Workshop, masterclass e percorsi sul territorio

Accanto alla gara, il programma includerà attività formative e culturali rivolte a studenti e docenti accompagnatori. Durante le tre giornate sono previsti infatti percorsi turistici dedicati alla scoperta del territorio e delle aziende locali, oltre a workshop e convegni sui temi della pasticceria, del turismo, delle tradizioni e del patrimonio culturale siciliano. I maestri pasticceri della Fipgc terranno inoltre corsi di formazione e masterclass rivolti ai concorrenti non impegnati nelle prove, con rilascio di attestati di partecipazione.