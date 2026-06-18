Cattel cambia il ruolo del distributore: oggi forma e supporta i ristoratori

In un mercato del fuori casa sempre più competitivo, caratterizzato da margini sotto pressione, costi operativi in crescita e consumatori sempre più attenti alla qualità dell’esperienza, il ruolo del distributore evolve profondamente. Non basta più garantire un assortimento ampio e una logistica efficiente: oggi la ristorazione richiede competenze, supporto strategico e strumenti in grado di aiutare gli operatori a differenziarsi. In questo scenario, Cattel spa rafforza il proprio posizionamento come partner di riferimento per il mondo Horeca, sviluppando un modello che integra distribuzione, formazione, consulenza e contenuti specialistici, attraverso progetti come JesolPesca a Jesolo (Ve) o lo sviluppo di private label.

La sede di JesolPesca a Jesolo (Ve)

L’obiettivo è accompagnare chef, ristoratori, hotel, bar, catering e professionisti del food service nella scelta delle referenze più adatte alle proprie esigenze, contribuendo al miglioramento della qualità dell’offerta e della sostenibilità economica delle attività.

Formazione e contenuti al servizio della ristorazione

Uno degli elementi distintivi dell’approccio di Cattel è l’attenzione alla formazione. Attraverso eventi, dimostrazioni pratiche, materiali informativi e iniziative dedicate, l’azienda punta a trasferire competenze utili a chi opera quotidianamente nelle cucine professionali. La formazione non viene interpretata come un semplice strumento di aggiornamento, ma come un’occasione per favorire il confronto diretto con gli operatori del settore.

Ogni incontro permette infatti di raccogliere indicazioni preziose sulle esigenze emergenti della ristorazione, sulle nuove tendenze di consumo e sulle soluzioni più efficaci per migliorare l’efficienza operativa. Particolare attenzione viene dedicata a temi strategici come il food cost, la gestione degli sprechi, la scelta delle grammature corrette, la valorizzazione delle materie prime e l’individuazione delle referenze più adatte ai diversi format di ristorazione.

Mauro Poggio e il ruolo della consulenza tecnica in cucina

Un contributo importante a questo percorso arriva da Mauro Poggio, Chef Resident di Cattel, che mette la propria esperienza al servizio dell’azienda, della rete vendita, dei clienti e dei fornitori.Tra le sue attività rientrano il test dei nuovi prodotti destinati all’inserimento in catalogo e l’organizzazione di eventi formativi rivolti sia agli operatori della ristorazione sia alla forza commerciale.

Mauro Poggio, Chef Resident di Cattel

Attraverso dimostrazioni pratiche, videoricette e approfondimenti tecnici, viene fornito un supporto concreto nella valorizzazione delle referenze e nell’individuazione delle migliori modalità di utilizzo. Questo approccio permette di trasformare il prodotto in uno strumento di lavoro capace di generare valore aggiunto, offrendo indicazioni utili su resa, abbinamenti, costruzione del menù e sostenibilità economica delle proposte.

Le private label Cattel come strumento di identità e specializzazione

Un ruolo centrale nella strategia aziendale è rappresentato dalle private label, sviluppate per offrire qualità, affidabilità e riconoscibilità all’offerta. Tra queste spicca Valdora, marchio che garantisce continuità e qualità su numerose categorie merceologiche, dal fresco al surgelato, passando per grocery e beverage. Valdora Selezione identifica invece le referenze di eccellenza individuate dall’azienda. Accanto a queste linee trovano spazio Scottona Braslavia, dedicata ai tagli di carne di alta qualità, JesolPesca, focalizzata sulla filiera ittica interna, e diGIÀ, pensata per una ristorazione veloce e particolarmente attenta al contenimento del food cost.

Scottona Braslavia, la privat label di Cattel dedicata ai tagli di carne di alta qualità

Attraverso questi marchi, Cattel costruisce percorsi di approfondimento che vanno oltre la semplice presentazione dei prodotti. Ricette, suggerimenti operativi, indicazioni sulla resa e consigli per il menù diventano strumenti concreti a disposizione dei professionisti.

JesolPesca e la formazione sul pesce fresco

Tra i progetti più significativi figura il percorso formativo sul pesce fresco sviluppato attorno a JesolPesca, avviato nell’autunno 2025 e realizzato grazie alla collaborazione tra vendite, acquisti, qualità e marketing. L’iniziativa ha coinvolto numerose aree aziendali attraverso un programma che ha integrato formazione teorica, materiali di supporto, visite in magazzino, degustazioni e approfondimenti dedicati alla sicurezza alimentare. L’obiettivo era rafforzare le competenze della rete vendita, migliorandone la capacità di comprendere le necessità dei clienti, identificare nuove opportunità commerciali e valorizzare i prodotti caratterizzati da una forte identità.

Il progetto JesolPesca ha portato maggiori competenze alla rete vendita, con ricaduta positiva sui ricavi

I risultati ottenuti evidenziano l’efficacia del progetto. Nelle aree coinvolte nella formazione, il pesce del mare registra una crescita di circa il 20%, rispetto al 13% delle zone non formate. Sul pescato d’eccellenza il divario risulta ancora più marcato, con incrementi del 28% contro il 6%, mentre per il pesce fresco nel suo complesso il vantaggio raggiunge il 24% rispetto all’8% registrato nelle aree escluse dal programma.

Una community professionale per affrontare le sfide del mercato

La costruzione di una vera community professionale rappresenta uno degli obiettivi più rilevanti perseguiti da Cattel. Attraverso il dialogo continuo con clienti, chef, buyer, fornitori e forza vendita, l’azienda crea un ecosistema di competenze e relazioni capace di generare valore condiviso. In un contesto in cui la competitività dipende sempre più dalla capacità di differenziarsi, l’unione tra formazione, consulenza, contenuti e private label consente di offrire agli operatori strumenti concreti per migliorare la propria proposta gastronomica.

La direzione intrapresa da Cattel spa conferma come il distributore moderno possa diventare un partner strategico per la crescita del settore, contribuendo non solo alla fornitura di prodotti, ma anche allo sviluppo di competenze, conoscenze e opportunità per tutta la filiera della ristorazione professionale.