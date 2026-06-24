Dalla Food Valley alle boulangerie di Parigi: il viaggio premio dei panificatori Alma

Si è conclusa l’annuale edizione del viaggio premio dedicato ai migliori diplomati del Corso di Panificazione Moderna di Alma, ma l’attenzione è già rivolta al prossimo anno accademico. Prosegue infatti la collaborazione tra Lesaffre Italia e Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, una partnership consolidata che punta a sostenere la crescita professionale delle nuove generazioni dell’arte bianca.

Prosegue con successo la collaborazione tra Lesaffre Italia e Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana

L’iniziativa conferma l’impegno condiviso nella valorizzazione della formazione professionale nel settore della panificazione, un comparto che richiede competenze sempre più specializzate, conoscenze tecniche avanzate e capacità di interpretare l’evoluzione del mercato.

Lesaffre Italia al fianco del Corso di Panificazione Moderna di Alma

Da anni Lesaffre Italia, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione artigianale, industriale e domestica, sostiene il Corso di Panificazione Moderna in qualità di Sponsor Tecnico ed Educational Partner. Parte del Gruppo Lesaffre, fondato in Francia nel 1853 e oggi riconosciuto a livello internazionale come uno dei principali punti di riferimento nel settore della fermentazione e della panificazione, l’azienda supporta il percorso formativo di Alma fin dalla sua prima edizione, avviata nel 2016.

La collaborazione si traduce in attività didattiche, approfondimenti tecnici e momenti di confronto con professionisti del settore, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti concreti per affrontare il mondo del lavoro e sviluppare una solida preparazione professionale.

Formazione tecnica tra Alma e il Baking Center di Parma

Anche per il prossimo anno accademico sono previsti incontri e sessioni formative realizzate con il contributo del team tecnico Lesaffre. Le attività si svolgeranno sia presso la sede di Alma, ospitata nella prestigiosa Reggia di Colorno, nel cuore della Food Valley emiliana, sia presso il Baking Center™ di Sissa Trecasali, in provincia di Parma.

Studenti all'opera al Baking Center™ di Sissa Trecasali, in provincia di Parma, sede di Lesaffre Italia

Il centro rappresenta un polo di eccellenza dedicato alla ricerca, allo sviluppo e all’applicazione di soluzioni avanzate per il mondo della panificazione. Qui gli studenti possono confrontarsi con metodologie produttive contemporanee, approfondire le tecniche di fermentazione e conoscere da vicino le dinamiche che caratterizzano il settore.

Viaggio premio a Lille e Parigi per i migliori diplomati Alma

Tra le iniziative più significative della partnership figura il viaggio premio riservato ai migliori diplomati del corso. Dal 25 al 28 maggio, Aline Favre, Silvia Luciani e Nicola Zanet, diplomati rispettivamente della 14ª e 15ª edizione del Corso di Panificazione Moderna, hanno preso parte a un’esperienza formativa internazionale accompagnati dal docente Fabio Amedei. Al gruppo si è aggiunto anche Andrea Sovrano, vincitore dell’iniziativa collegata all’App Lesaffre & Me, premiato grazie ai punti accumulati attraverso il programma fedeltà dedicato ai professionisti dell’arte bianca. La prima tappa del percorso si è svolta presso il Campus Lesaffre di Lille, dove i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino la dimensione internazionale dell’azienda, visitare i laboratori di ricerca e sviluppo e partecipare a momenti di formazione guidati da Christophe Carlo, Baking Center™ Manager di Lesaffre Italia.

Al Campus Lesaffre di Lille formazione guidata da Christophe Carlo, Baking Center™ Manager di Lesaffre Italia

Alla scoperta delle eccellenze della boulangerie francese

L’esperienza è poi proseguita a Parigi, grazie alla collaborazione di Lesaffre France. Qui i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare alcune delle realtà più rappresentative della boulangerie francese, confrontandosi con professionisti e modelli produttivi di riferimento a livello internazionale. Tra le tappe più significative figurano la boulangerie di Joël Defives, insignito del titolo di Meilleur Ouvrier de France nel settore della panificazione, e i laboratori di Christophe Louie, Basil e Utopie - Xavier Netry, realtà riconosciute per la qualità delle produzioni e per l’approccio contemporaneo al mondo del pane.

Studenti italiani in visita alla boulangerie Utopie - Xavier Netry a Parigi

Valorizzare il talento e costruire il futuro della panificazione

Il viaggio premio rappresenta molto più di un riconoscimento per i risultati raggiunti durante il percorso formativo. Si configura come un’importante occasione di crescita professionale, confronto internazionale e approfondimento delle migliori pratiche che stanno contribuendo a definire l’evoluzione contemporanea della panificazione. Attraverso il sostegno ad Alma e iniziative dedicate alla formazione dei giovani professionisti, Lesaffre Italia conferma la volontà di investire sul capitale umano, favorendo la diffusione di competenze specialistiche e accompagnando lo sviluppo delle future generazioni dell’arte bianca.

La collaborazione tra l’azienda e la scuola rappresenta un esempio concreto di come il dialogo tra formazione e impresa possa contribuire a rafforzare il settore della panificazione, creando opportunità di crescita e valorizzando il talento dei professionisti chiamati a interpretare il futuro del pane e dei prodotti da forno.