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venerdì 26 giugno 2026  | aggiornato alle 13:36 | 120011 articoli pubblicati

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Pizza e memoria

Luigi Teperino, l’ex ricercatore che oggi guida 4 pizzerie tra Italia e Spagna

Luigi Teperino trasforma il ricordo della pizza di Napoli in un progetto tra Modena e Fuerteventura. Dalla ricerca al forno ibrido, costruisce un modello di pizzeria tra coerenza e crescita costante

di Redazione Italia a Tavola
 
26 giugno 2026 | 10:30

Luigi Teperino, l’ex ricercatore che oggi guida 4 pizzerie tra Italia e Spagna

Luigi Teperino trasforma il ricordo della pizza di Napoli in un progetto tra Modena e Fuerteventura. Dalla ricerca al forno ibrido, costruisce un modello di pizzeria tra coerenza e crescita costante

di Redazione Italia a Tavola
26 giugno 2026 | 10:30
 

Indice

C’è un profumo che Luigi Teperino non ha mai smesso di cercare: quello che si sentiva nelle storiche pizzerie di Napoli, quando da ragazzo ci andava con il padre. Un profumo che, trasferitosi a Modena per lavoro, sembrava svanito. «Uscivo con gli amici, ma non c'era quel profumo», racconta lo stesso Teperino.

Luigi Teperino, membro Avpn, a Modena ha portato la vera pizza napoletana
Luigi Teperino, membro Avpn, a Modena ha portato la vera pizza napoletana

Dalla ricerca alla pizza: la svolta professionale di Luigi Teperino

Questa nostalgia è diventata missione. Impiegato in ricerca e sviluppo, Teperino aveva la pizza nel sangue. Nel 2002 ha lasciato il posto fisso per rilevare la Pizzeria del Viale. «Non ho sentito nessun sacrificio, perché quando fai le cose con il cuore non avverti niente». Supportato dall'amico Salvatore Santucci, è poi entrato nell’Associazione Verace Pizza Napoletana, iniziando un percorso di crescita.

L’alveolatura è la firma di una pizza fatta a regola d’arte per Luigi Teperino
L’alveolatura è la firma di una pizza fatta a regola d’arte per Luigi Teperino

Il cuore del suo prodotto è un impasto diretto a 24 ore (con farine tipo 0 e un pò di 1), cotto in un ingegnoso forno ibrido legna-gas per unire tradizione e gestione quotidiana. Accanto alla verace, propone impasti multicereali, integrali e al carbone. L'approccio da ex ricercatore gioca a suo favore: «Cerco sempre le tecniche più innovative, anche se la base resta rigorosamente verace», afferma Teperino.

Pizzerie tra Modena e Fuerteventura: il modello di Luigi Teperino

Oggi i locali sono quattro (due a Modena, uno a Formigine nel modenese e uno a Fuerteventura). Teperino mantiene gli standard con un format rigoroso: stessi ingredienti in tutte le sedi. Per completare, un vero viaggio partenopeo: crocchè, frittatine, zeppoline e i dessert del maestro Sal De Riso.

Premiato all’Arcimboldo d’Oro 2025, lascia un consiglio netto ai giovani: «Studiare ed evolvere sempre. Ma non basta fare la pizza: devi studiare l’imprenditoria, i numeri, il food cost. C’è un’altra scienza dietro, e chi non la padroneggia rimane indietro».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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