Piatti stellari, tempi e costi ridotti: Tutti i vantaggi del Pacojet

Spesso il Pacojet viene associato alla preparazione di gelati e sorbetti, due usi per cui offre ottimi risultati e una grande versatilità. Tuttavia questo strumento innovativo è adatto alla lavorazione di moltissimi altri piatti, sia dolci che salati, con vantaggi che vanno ben oltre la qualità degli alimenti.

Non tutti sanno che un uso strategico del Pacojet permette di ottimizzare i tempi di preparazione e ottenere risparmi significativi sui costi degli alimenti impiegati. Scopriamo come.

Il Pacojet è uno strumento versatile che permette di preparare rapidamente piatti eccellenti

Cosa significa “pacossare®”

Il funzionamento del Pacojet si basa sulla lavorazione di prodotti congelati, abbattuti a una temperatura di -20° in appositi bicchieri. Quando il bicchiere viene inserito nella macchina, la lama inizia a fresare il ghiaccio, mentre la macchina inietta aria per creare un’emulsione gelata.

Questo particolare funzionamento è alla base non solo della texture perfetta degli alimenti pacossati®, ma anche di una serie di vantaggi esclusivi.

Tutti i vantaggi del Pacojet nelle cucine professionali

Il primo vantaggio poco discusso del Pacojet consiste nell’ottimizzazione dei tempi di lavoro, grazie alla velocità della macchina e alla sua semplicità d’uso. E’ possibile pacossare® qualsiasi tipo di alimento in pochissimi minuti, 90 secondi nel caso dei modelli più recenti. Inoltre il fatto che il Pacojet sia facile e intuitivo da usare, e che non interrompa la catena del freddo durante la preparazione, fa in modo che chiunque in cucina possa occuparsene in totale sicurezza, indipendentemente dal livello di esperienza.

La velocità e semplicità di lavorazione è uno dei grandi vantaggi nell’uso del Pacojet

Il secondo vantaggio, che generalmente è il più conosciuto, si trova nella versatilità della macchina e negli ottimi risultati offerti. La lavorazione del Pacojet esalta i sapori degli alimenti, perfettamente conservati dalle basse temperature, grazie alla sua particolare tecnica di emulsione.

Come già accennato, il Pacojet non serve solo per fare gelati e sorbetti, ma può essere usato per preparare ogni tipo di pietanze, sia dolci che salate. Parliamo di basi congelate per risotti e sughi, ma grazie agli accessori appositi, anche di alimenti freschi e morbidi, come la mousse, la maionese o una tartare di manzo.

Grazie al Pacojet è possibile risparmiare sui costi degli alimenti, congelando scorte, ottimizzando le porzioni ed evitando gli scarti

Infine, il terzo vantaggio, forse il più significativo, riguarda il taglio dei costi per i prodotti usati. Questo si ottiene per diversi motivi:

Innanzitutto la possibilità di utilizzare alimenti e parti di alimenti dall’ottimo sapore , che altrimenti finirebbero scartati per motivi estetici o di texture . Le foglie dei carciofi, i manici dei funghi, la frutta che sta diventando troppo matura o le interiora di pollo per fare antipasti a base di paté: queste sono solo alcune possibilità. Qualsiasi prodotto che si avvicina alla propria data di scadenza e non potrà essere consumato in tempo, può essere congelato e lavorato più avanti col Pacojet. Il sapore di creme, sorbetti, sughi e paté realizzati con questi ingredienti è delizioso, per una perfetta unione fra economia e qualità.

Si aggiunge la possibilità di suddividere un bicchiere in porzioni con estrema precisione. Ogni bicchiere contiene 10 porzioni, che a loro volta sono divisibili in 10 parti ciascuna. Dato che il Pacojet può essere impostato per lavorare solo una frazione del bicchiere, l'utente può decidere di preparare fino alla centesima parte dell'alimento e conservare il resto per il prossimo utilizzo. In questo modo si evitano tutti gli sprechi, preparando sempre e soltanto le quantità necessarie.

Pacojet 4: prestazioni al top per gli chef più esigenti

Il top di gamma di marca Pacojet è attualmente il Pacojet 4, una macchina altamente performante che può pacossare® un intero bicchiere da 10 porzioni in 90 secondi, se impostata in modalità Jet. L’ampio touch screen la rende particolarmente semplice e intuitiva da usare, mentre gli accessori le permettono di essere ancora più versatile.

Il Pacojet 4 con Kit Fresco e accessori per la pulizia

In particolare, grazie al Kit Fresco, possono essere impiegate due lame alternative a quella per il ghiaccio, da usare per sminuzzare prodotti freschi, come le spezie, e per emulsionare prodotti morbidi, non congelati.

I tre motori e le due schede di alta qualità garantiscono come sempre ottime prestazioni e una lunga durabilità, per venire incontro anche alle esigenze degli chef più esperti.