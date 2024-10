La sorprendente versatilità di un frullatore ad immersione professionale

In una cucina professionale non può mancare. Il frullatore ad immersione è uno strumento pratico e versatile, fondamentale per ottimizzare i processi di lavoro e ottenere risultati eccellenti per un’ampia varietà di piatti.

Di seguito trovate una breve guida, che vi aiuterà a scegliere il modello perfetto per le vostre esigenze, assieme a qualche spunto per un uso efficiente e creativo.

Quando scegliere un frullatore ad immersione

La domanda riguarda due questioni diverse: l’uso che si intende fare dell’apparecchio e la tipologia di frullatore necessario. Non esiste un’attività del mondo HoReCa che faccia a meno di frullatori, mixer o blender, ma i modelli offerti variano notevolmente in base alle esigenze dell’utente.

Innanzitutto, sia per ragioni di conformità alle normative, che per l’intensità d’uso, tutti gli apparecchi usati nella ristorazione devono essere certificati per uso professionale. Solo i frullatori ad immersione professionali dispongono di motori sufficientemente performanti da poter sopportare un uso frequente e prolungato.

In secondo luogo è importante distinguere fra gli usi di due tipologie di macchine diverse:

i frullatori ad immersione

i blender o frullatori con bicchiere

Le tipologie di alimenti lavorati, con alcune eccezioni, rimangono le stesse. I frullatori a immersione tuttavia sono adatti soprattutto alla ristorazione, per alcuni vantaggi specifici:

permettono di frullare grandi quantitativi , ma anche quantità minime di prodotto

, ma anche possono essere spostati liberamente e usati direttamente in una pentola, ad esempio per preparare salse e vellutate

I modelli con bicchiere sono più adatti ai bar, dove vengono usati per preparare frappè, frullati e bevande shakerate. Alcuni di questi apparecchi, a differenza dei frullatori ad immersione, possono essere usati anche per lavorare il ghiaccio.

Quali sono le caratteristiche distintive dei migliori modelli professionali

Per quanto riguarda i frullatori ad immersione, riassumiamo brevemente alcune caratteristiche comuni ai modelli di alta gamma:

possiedono un motore performante e di alta qualità , dai 200 Watt in su

, dai 200 Watt in su gli elementi che entrano a contatto con gli alimenti, come l’asta e le lame , sono realizzati in acciaio inox , per facilitare igiene e pulizia

, sono realizzati , per facilitare igiene e pulizia gli stessi possono essere smontati facilmente per il lavaggio e la manutenzione

per il lavaggio e la manutenzione la velocità può essere regolata facilmente e con precisione

Inoltre, alcuni frullatori ad immersione professionali, come il modello Vortex del catalogo Sirman, dispongono di sistemi di ventilazione brevettati per tutelare il motore e dell’opzione di un supporto per agganciare il frullatore alla pentola, in modo che possa operare in autonomia.

Rapidità e versatilità: alcune idee per l’uso del frullatore ad immersione professionale

Come già accennato, il frullatore ad immersione professionale è uno strumento molto versatile. Se nei ristoranti viene usato principalmente per salse, sughi e vellutate di verdure, è molto pratico anche per preparare maionesi, pesti e fondute di ottima qualità.

Il frullatore a immersione infatti è ideale per creare emulsioni dalla consistenza morbida e liscia. Dato che il frullatore immette aria negli alimenti quando è in funzione, può essere usato anche per montare la panna o i bianchi d’uovo. Per ognuna di queste preparazioni permette di velocizzare i tempi e semplificare la procedura.

Anche nelle pasticcerie, gelaterie e in generale nelle attività che offrono dolci il frullatore ad immersione ha una varietà di usi importanti: glasse a specchio, creme e basi per gelati possono essere amalgamate perfettamente, per ottenere una consistenza liscia e delicata.

Se vi incuriosiscono il procedimento e i suoi risultati, in questo breve video potete vedere la preparazione di diversi tipi di alimenti con un modello di marca Sirman.