Festa della mamma: ecco le 10 torte da preparare insieme

La festa della mamma è un'occasione speciale per celebrare l'amore e la gratitudine verso le donne che ci hanno dato la vita e ci hanno cresciuto con amore. Una delle tradizioni più diffuse in Italia per questa festa è quella di preparare una torta speciale per la propria madre. Ecco le dieci torte più famose per la festa della mamma in Italia.

1. Tiramisù

Tiramisù

Una torta classica italiana a base di savoiardi, caffè, mascarpone e cacao in polvere. Il tiramisù è perfetto per le mamme che amano il gusto forte del caffè e il sapore dolce e cremoso della mascarpone.

Ricetta del Tiramisù:

Ingredienti:

• 500 g di mascarpone

• 5 uova

• 150 g di zucchero

• 500 g di savoiardi

• 1 tazza di caffè forte

• 2 cucchiai di cacao in polvere

Preparazione:

1. Separare i tuorli dalle chiare d'uovo.

2. Sbattere i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una crema spumosa.

3. Aggiungere il mascarpone e mescolare bene.

4. Montare a neve gli albumi e aggiungerli alla crema di mascarpone delicatamente.

5. Inzuppare i savoiardi nel caffè e disporli in uno stampo da torta.

6. Versare la crema di mascarpone sopra i savoiardi e livellare bene.

7. Spolverizzare con il cacao in polvere.

8. Coprire e mettere in frigorifero per almeno due ore prima di servire.

9. Crostata di frutta: Una torta classica italiana a base di pasta frolla e frutta fresca. La crostata di frutta è perfetta per le mamme che amano la semplicità e la freschezza della frutta.

2. Crostata di frutta

Crostata alle fragole

La crostata di frutta è un'altra torta molto famosa in Italia, particolarmente adatta alla stagione primaverile. È una torta a base di pasta frolla e frutta fresca come fragole, mirtilli, lamponi e albicocche. La crostata di frutta è perfetta per le mamme che amano la semplicità e la freschezza della frutta. È la scelta ideale per le mamme che amano la freschezza della frutta e la semplicità delle torte fatte in casa.

Ricetta della Crostata di Frutta:

Ingredienti:

• 250 g di farina 00

• 125 g di burro

• 100 g di zucchero

• 1 uovo

• 1 bustina di vanillina

• Frutta fresca (fragole, mirtilli, lamponi, etc.)

Preparazione:

1. In una ciotola, mescolare la farina con il burro tagliato a pezzetti.

2. Aggiungere lo zucchero, l'uovo e la vanillina e impastare fino ad ottenere una pasta liscia.

3. Coprire l'impasto con la pellicola e metterlo in frigorifero per almeno mezz'ora.

4. Stendere l'impasto su una teglia da crostata e bucherellare il fondo con una forchetta.

5. Tagliare la frutta a pezzetti e disporla sulla pasta frolla.

6. Cuocere in forno a 180°C per circa 30 minuti o fino a quando la crostata è dorata.

7. Servire a temperatura ambiente.

3. Torta di mele

Torta di mele

La torta di mele è un altro classico della pasticceria italiana, perfetto per la Festa della Mamma. È una torta a base di mele e pasta sfoglia, spesso condita con cannella e zucchero di canna. La torta di mele è perfetta per le mamme che amano il sapore dolce e leggermente acidulo delle mele.

Ricetta della torta di mele:

Ingredienti:

• 4 mele medie

• 250 g di farina 00

• 100 g di zucchero semolato

• 100 g di burro

• 2 uova medie

• 1 bustina di lievito per dolci

• 1 pizzico di sale

• Latte (q.b.)

• Zucchero a velo (per decorare)

Preparazione:

1. Inizia la preparazione della torta di mele preriscaldando il forno a 180°C e imburrando una teglia da forno di circa 22 cm di diametro.

2. Sbuccia le mele, tagliale a fettine sottili e mettile da parte.

3. In una ciotola, setaccia la farina, il lievito per dolci e il pizzico di sale.

4. In un'altra ciotola, lavora il burro morbido con lo zucchero semolato fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.

5. Aggiungi le uova alla crema di burro e zucchero, una alla volta, continuando a lavorare fino ad incorporare completamente ogni uovo.

6. Aggiungi gradualmente la miscela di farina e lievito al composto di burro e uova, mescolando delicatamente fino ad ottenere un impasto omogeneo.

7. Aggiungi gradualmente il latte, continuando a mescolare fino ad ottenere un impasto morbido e cremoso.

8. Versa l'impasto nella teglia preparata e livellalo bene con una spatola.

9. Disponi le fettine di mela sulla superficie dell'impasto, facendole aderire leggermente alla massa.

10. Inforna la torta di mele in forno caldo per circa 40-45 minuti, o fino a quando la torta risulta dorata in superficie e cotta al centro.

11. Sforna la torta di mele e lasciala raffreddare completamente.

12. Spolvera la superficie della torta con zucchero a velo prima di servire.

4. Cheesecake

La cheesecake è una torta americana molto popolare anche in Italia. È una torta a base di formaggio fresco, zucchero e uova, spesso condita con frutta fresca o salsa di frutti di bosco. La cheesecake è perfetta per le mamme che amano il sapore cremoso e dolce del formaggio fresco.

Cheesecake ai frutti di bosco

Ricetta della cheesecake

Ingredienti:

Per la base:

• 200 g di biscotti secchi (tipo Digestive)

• 100 g di burro fuso

Per la crema al formaggio:

• 600 g di formaggio cremoso (tipo Philadelphia)

• 200 g di zucchero semolato

• 4 uova medie

• 1 cucchiaio di succo di limone

• 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione:

1. Preriscalda il forno a 170°C e prepara una teglia a cerniera di circa 22 cm di diametro.

2. Trita i biscotti secchi in un mixer fino a ottenere una polvere fine.

3. Aggiungi il burro fuso ai biscotti tritati e mescola bene fino a ottenere un composto sabbioso.

4. Versa il composto di biscotti nella teglia a cerniera e livellalo con il dorso di un cucchiaio fino a creare uno strato uniforme.

5. Metti la teglia nel frigorifero per circa 30 minuti per far solidificare la base.

6. In una ciotola grande, lavora il formaggio cremoso con lo zucchero semolato fino a ottenere un composto liscio e cremoso.

7. Aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare fino ad incorporare completamente ogni uovo.

8. Aggiungi il succo di limone e l'estratto di vaniglia al composto di formaggio e mescola bene.

9. Versa la crema di formaggio sulla base di biscotti preparata precedentemente e livellala con una spatola.

10. Inforna la cheesecake in forno caldo per circa 45-50 minuti, o fino a quando la superficie risulta dorata e la crema al formaggio risulta soda.

11. Sforna la cheesecake e lasciala raffreddare completamente a temperatura ambiente.

12. Copri la cheesecake con pellicola trasparente e mettila in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se tutta la notte.

13. Prima di servire, sforma la cheesecake dalla teglia e decora a piacere con frutta fresca, cioccolato fuso o salsa di frutti di bosco.

5. Crostata alla ricotta

Crostata alla ricotta

La crostata alla ricotta è una torta molto diffusa in tutta Italia, particolarmente in Sicilia e in Calabria. È una torta a base di pasta frolla e ricotta, spesso condita con frutta candita o cioccolato fondente. La crostata alla ricotta è perfetta per le mamme che amano il sapore fresco e cremoso della ricotta.

Ricetta della crostata alla ricotta

Ingredienti:

Per la pasta frolla:

• 250 g di farina 00

• 125 g di burro freddo

• 100 g di zucchero a velo

• 1 uovo

• Scorza grattugiata di un limone

• Un pizzico di sale

Per la farcia:

• 500 g di ricotta fresca

• 150 g di zucchero semolato

• 3 uova medie

• Scorza grattugiata di un limone

• 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

• 30 g di farina 00

Preparazione:

1. Inizia preparando la pasta frolla: in una ciotola grande setaccia la farina con lo zucchero a velo e il pizzico di sale.

2. Aggiungi il burro freddo tagliato a cubetti e lavora il tutto con le dita fino a ottenere un composto sabbioso.

3. Aggiungi l'uovo e la scorza di limone grattugiata e lavora velocemente l'impasto fino a formare una palla liscia e omogenea.

4. Avvolgi l'impasto nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

5. Nel frattempo, prepara la farcia: in una ciotola grande mescola la ricotta con lo zucchero semolato fino a ottenere un composto liscio e cremoso.

6. Aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare fino ad incorporare completamente ogni uovo.

7. Aggiungi la scorza di limone grattugiata, l'estratto di vaniglia e la farina setacciata, mescolando bene fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

8. Riprendi la pasta frolla dal frigorifero e stendila con un matterello su una superficie infarinata, fino a formare un disco di circa 3 mm di spessore.

9. Rivesti una tortiera da crostata di circa 24 cm di diametro con la pasta frolla, bucherellando il fondo con una forchetta.

10. Versa la crema di ricotta sulla pasta frolla, livellandola con una spatola.

11. Inforna la crostata in forno caldo a 180°C per circa 45-50 minuti, o fino a quando la superficie risulta dorata e la crema di ricotta risulta soda.

12. Sforna la crostata e lasciala raffreddare completamente a temperatura ambiente.

13. Prima di servire, decora a piacere la crostata con zucchero a velo e fettine di limone.

6. Sacher Torte

Sacher Torte

La Sacher Torte è una torta austriaca molto famosa in tutto il mondo, ma anche molto amata in Italia. È una torta a base di cioccolato fondente e marmellata di albicocche, spesso servita con panna montata. La Sacher Torte è perfetta per le mamme che amano il sapore intenso e deciso del cioccolato fondente.

Ricetta della Sacher torte

Ingredienti:

Per la torta:

• 200 g di cioccolato fondente

• 200 g di burro

• 200 g di zucchero semolato

• 6 uova medie

• 200 g di farina 00

• 1 bustina di lievito per dolci

• Una punta di cucchiaino di sale

• Marmellata di albicocche

Per la glassa:

• 150 g di cioccolato fondente

• 150 g di zucchero a velo

• 100 ml di acqua

Preparazione:

1. Inizia sciogliendo il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde, e lascialo raffreddare.

2. In una ciotola grande, lavora il burro a temperatura ambiente con lo zucchero semolato fino a ottenere un composto morbido e spumoso.

3. Aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare fino ad incorporare completamente ogni uovo.

4. Aggiungi il cioccolato fuso, mescolando bene fino a ottenere un composto omogeneo.

5. Setaccia la farina con il lievito e il sale, e aggiungili al composto di uova e cioccolato, mescolando con una spatola fino ad ottenere un impasto omogeneo.

6. Versa l'impasto in una tortiera da 24 cm di diametro, precedentemente imburrata e infarinata, e livellalo con una spatola.

7. Inforna la torta in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti, o fino a quando la superficie risulta dorata e la torta è cotta al centro.

8. Sforna la torta e lasciala raffreddare completamente a temperatura ambiente.

9. Taglia la torta a metà, orizzontalmente, e spalma una generosa quantità di marmellata di albicocche sulla metà inferiore.

10. Copri la torta con la metà superiore e prepara la glassa.

11. Per preparare la glassa, sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde.

12. In un pentolino, sciogli lo zucchero a velo in acqua a fuoco basso, mescolando continuamente, fino a quando lo sciroppo risulta denso e trasparente.

13. Togli dal fuoco e aggiungi il cioccolato fondente fuso, mescolando bene fino ad ottenere una glassa liscia e omogenea.

14. Versa la glassa sulla torta, livellandola con una spatola.

15. Lascia la torta riposare per almeno un'ora prima di servirla, in modo che la glassa si solidifichi.

7. Crostata di ricotta e limone

Crostata di ricotta e limone

La crostata di ricotta e limone è una torta molto popolare in tutta Italia, particolarmente nella regione Campania. È una torta a base di pasta frolla, ricotta e limone, spesso condita con scorza di limone grattugiata. La crostata di ricotta e limone è perfetta per le mamme che amano il sapore fresco e acidulo del limone.

Ricetta della crostata di ricotta e limone:

Ingredienti per la pasta frolla:

• 250 g di farina 00

• 125 g di burro freddo

• 100 g di zucchero a velo

• 1 uovo intero

• Scorza di limone grattugiata

Ingredienti per la farcia:

• 500 g di ricotta fresca

• 150 g di zucchero semolato

• 3 uova medie

• Succo di 2 limoni

• Scorza di limone grattugiata

Preparazione della pasta frolla:

1. In una ciotola capiente, setaccia la farina e il zucchero a velo.

2. Aggiungi il burro freddo tagliato a cubetti e lavora il tutto con le mani, fino ad ottenere un composto sabbioso.

3. Aggiungi l'uovo intero e la scorza di limone grattugiata, e impasta fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

4. Avvolgi l'impasto con la pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preparazione della farcia:

1. In una ciotola grande, mescola la ricotta con lo zucchero semolato fino ad ottenere un composto omogeneo.

2. Aggiungi le uova, una alla volta, mescolando bene tra un'aggiunta e l'altra.

3. Aggiungi il succo di limone e la scorza grattugiata, mescolando bene fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Montaggio della crostata:

1. Prendi la pasta frolla dal frigorifero e stendila su una superficie leggermente infarinata, fino ad ottenere uno spessore di circa 3 mm.

2. Rivesti una tortiera da 22 cm di diametro con la pasta frolla, facendo aderire bene ai bordi e bucherellando il fondo con una forchetta.

3. Versa la farcia di ricotta e limone sulla base di pasta frolla.

4. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 45-50 minuti, o fino a quando la crostata risulta dorata e la farcia è cotta al centro.

5. Sforna e lascia raffreddare completamente prima di servire.

8. Torta della nonna

Torta della nonna

La torta della nonna è una torta tipica della tradizione toscana. È fatta con una base di pasta frolla e una crema pasticcera al limone. È la scelta ideale per le mamme che amano il sapore fresco e acidulo del limone.

Ricetta della torta della nonna:

Ingredienti per la pasta frolla:

• 250 g di farina 00

• 125 g di burro freddo

• 100 g di zucchero a velo

• 1 uovo intero

• 1 tuorlo

• Scorza di limone grattugiata

• 1 pizzico di sale

Ingredienti per la crema pasticcera:

• 500 ml di latte intero

• 4 tuorli

• 120 g di zucchero

• 50 g di fecola di mais

• Scorza di limone grattugiata

• 1 baccello di vaniglia

Ingredienti per la guarnizione:

• 100 g di pinoli

• Zucchero a velo q.b.

Preparazione della pasta frolla:

1. In una ciotola capiente, setaccia la farina e il zucchero a velo.

2. Aggiungi il burro freddo tagliato a cubetti e lavora il tutto con le mani, fino ad ottenere un composto sabbioso.

3. Aggiungi l'uovo intero, il tuorlo, la scorza di limone grattugiata e il pizzico di sale, e impasta fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

4. Avvolgi l'impasto con la pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preparazione della crema pasticcera:

1. In una pentola, versa il latte e aggiungi la scorza di limone grattugiata e i semi della vaniglia.

2. Porta il latte ad ebollizione e spegni il fuoco.

3. In una ciotola, mescola i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso.

4. Aggiungi la fecola di mais e mescola fino ad ottenere un composto omogeneo.

5. Rimuovi la scorza di limone e il baccello di vaniglia dal latte, e versa il latte caldo nel composto di tuorli, mescolando bene.

6. Versa il composto ottenuto nella pentola e cuoci a fuoco medio-basso, mescolando continuamente, fino ad ottenere una crema densa e liscia.

7. Versa la crema pasticcera in una ciotola, copri con la pellicola trasparente a contatto con la crema e lascia raffreddare.

Montaggio della torta:

1. Prendi la pasta frolla dal frigorifero e stendila su una superficie leggermente infarinata, fino ad ottenere uno spessore di circa 3 mm.

2. Rivesti una tortiera da 22 cm di diametro con la pasta frolla, facendo aderire bene ai bordi e bucherellando il fondo con una forchetta.

3. Versa la crema pasticcera sulla base di pasta frolla, livellando bene la superficie.

4. Cospargi i pinoli sulla superficie della crema pasticcera.

5. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti, o fino a quando la torta risulta dorata.

9. Crostata alla Nutella

Crostata alla Nutella

La crostata alla Nutella è una torta molto amata dai bambini in Italia. È fatta con pasta frolla e una generosa quantità di Nutella spalmata sulla superficie. È la scelta ideale per le mamme che amano il cioccolato.

Ricetta della torta alla Nutella:

Ingredienti:

• 200 g di Nutella

• 4 uova

• 100 g di zucchero semolato

• 100 g di farina 00

• 1 bustina di lievito per dolci

• 100 ml di latte intero

• 50 g di burro fuso

Preparazione:

1. In una ciotola capiente, sbatti le uova insieme allo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro.

2. Aggiungi la Nutella e mescola bene con una spatola, fino ad ottenere un composto omogeneo.

3. Aggiungi la farina setacciata e il lievito per dolci, e mescola bene fino ad incorporare gli ingredienti.

4. Aggiungi il latte e il burro fuso, e mescola bene fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

5. Versa l'impasto in una tortiera da 22 cm di diametro imburrata e infarinata, livellando bene la superficie con una spatola.

6. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, o fino a quando la torta risulta dorata e la superficie è asciutta al tatto.

7. Lascia raffreddare la torta per alcuni minuti prima di sformarla dalla tortiera.

8. Servi la torta alla Nutella a temperatura ambiente, cosparsa di zucchero a velo se lo desideri.

10. Torta di nocciole

Torta di nocciole

La torta di nocciole è una torta molto amata in Piemonte. È fatta con nocciole, zucchero, burro, uova e farina. È la scelta perfetta per le mamme che amano il sapore intenso delle nocciole.

Ricetta della torta alle nocciole:

Ingredienti:

• 200 g di nocciole tritate finemente

• 150 g di zucchero semolato

• 150 g di burro morbido

• 4 uova

• 150 g di farina 00

• 1 bustina di lievito per dolci

• 1 pizzico di sale



Per la glassa:

• 50 g di nocciole tritate grossolanamente

• 50 g di zucchero a velo

• 1 cucchiaio di acqua

Preparazione:

1. In una ciotola capiente, sbatti il burro morbido con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

2. Aggiungi le uova una alla volta, continuando a sbattere fino ad incorporare ogni uovo prima di aggiungerne un altro.

3. Aggiungi le nocciole tritate finemente, la farina setacciata, il lievito per dolci e il pizzico di sale, e mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo.

4. Versa l'impasto in una tortiera da 22 cm di diametro imburrata e infarinata, livellando bene la superficie con una spatola.

5. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, o fino a quando la torta risulta dorata e la superficie è asciutta al tatto.

6. Lascia raffreddare la torta per alcuni minuti prima di sformarla dalla tortiera.

7. Per preparare la glassa, sciogli lo zucchero a velo con l'acqua in una ciotola e aggiungi le nocciole tritate grossolanamente.

8. Versa la glassa sulla superficie della torta, aiutandoti con una spatola per distribuirla in modo uniforme.

9. Lascia asciugare la glassa per circa 30 minuti prima di servire la torta alle nocciole.