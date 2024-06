Ravioli alla cacio e pepe con broccoli: il piatto trendy di MSC Crociere

Ravioli alla cacio e pepe con broccoli

Piatto ideale per l'estate grazie alla sua combinazione di sapori freschi, leggerezza e presentazione elegante. È il piatto trendy dell'estate 2024 di MSC Crociere. Una scelta perfetta per la stagione calda, in grado di garantire una consistenza delicata e un ripieno leggero. L'uso del brodo vegetale come base per la salsa arricchita di Pecorino Romano, insieme alla presenza di ingredienti freschi come la cipolla bianca e i grani di pepe nero, crea una mix cremoso ma non eccessivamente pesante, che esalta il gusto dei ravioli senza sovrastarli. I broccoli freschi, sbollentati e poi saltati con aglio, scalogno e peperoncino, aggiungono un tocco di croccantezza e un sapore vibrante che contrasta piacevolmente la morbidezza dei ravioli. Inoltre, la loro preparazione rapida conserva il colore verde brillante e le proprietà nutritive, rendendoli un contorno sano e appetitoso. La presentazione del piatto, con l'emulsione di Pecorino sul fondo, i ravioli disposti con cura e i broccoli come guarnizione, offre inoltre una piacevole esperienza visiva oltre che gastronomica.

Ingredienti per 1 porzione:

120 g di ravioli ricotta e spinaci

1 dl di brodo vegetale

30 g di cipolla bianca

2 g di grani di pepe nero

10 g di Pecorino Romano

2 ml di olio d'oliva

2 mg di olio di semi di girasole

q.b Sale

5 g di burro non salato

5 g di farina 00

30 g di broccoli freschi

1 ml di olio d'oliva

3 g di scalogno fresco

3 g di aglio tritato

1 g di peperoncino tritato

Preparazione: