Bottoncini ripieni di piccione, burrata e finocchietto selvatico

Un saporito e invitante primo piatto a base di pasta fresca realizzato da Giorgia Ceccato della Nazionale Italiana Cuochi tratto dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 persone:

Pasta fresca

270 g farina "00"

30 g semola rimacinata di grano duro

3 uova medie

Ripieno bottoncini di pasta

2 piccioni interi

50 g burro chiarificato

5 ml olio Evo

20 g cipolla

10 g carota

5 g sedano

1 foglia di alloro

2 bacche di ginepro

20 ml cognac

q.b. sale grosso

40 g concentrato di pomodoro

3 g zucchero

2 patate lesse

30 g Parmigiano grattugiato

q.b. noce moscata

Fondo di piccione

2 carcasse di piccioni

50 g mirepoix di sedano, carota e cipolla

20 ml Marsala

400 g ghiaccio

1 noce di burro chiarificato

q.b. Addensa Ml

Guarnizione

30 g burrata

q.b. finocchietto fresco

Preparazione

Pasta fresca

Inserire tutti gli ingredienti in planetaria e impastare a media velocità per alcuni minuti.

Togliere l'impasto e continuare ad impastare a mano per 5 minuti finché la pasta sarà liscia e omogenea. Far riposare la pasta coperta da pellicola alimentare a contatto per almeno 30 minuti e poi stenderla a 2 mm (circa) e creare i bottoncini ripieni.

Ripieno bottoncini di pasta

Tritare finemente le verdure e soffriggere con olio e burro per alcuni minuti. Aggiungere il mazzetto aromatico (alloro e ginepro). Nel frattempo disossare i piccioni tenendo da parte un petto per scottarlo. Le ossa verranno utilizzate per il fondo. Tritare al coltello la carne e unirla alle verdure rosolate, sfumare con del cognac e lasciar evaporare. Infine inserire il concentrato, il sale e lo zucchero. Aggiungere un mestolo di acqua e lasciar cuocere il ragù per almeno 1 ora e poi raffreddare. Schiacciare le patate insieme alla stracciatella, il ragù, del Parmigiano grattugiato, la noce moscata e del finocchietto tritato finemente. Inserire il composto in un sac à poche e lasciare in frigorifero fino all'utilizzo. Stendere la pasta fresca e creare dei bottoni con l'utilizzo di un coppa pasta tondo.

Fondo di piccione

Tostare a secco in padella le ossa per alcuni minuti, aggiungere le verdure e un goccio d'olio, insaporire bene il tutto e sfumare con 10ml di Marsala, lasciar evaporare e coprire con il ghiaccio. Spegnere la fiamma e mettere la padella solo sulla fiamma pilota per circa 1 ora. A parte portare ad ebollizione il resto del Marsala. Quando sarà evaporato l'alcool etilico, lasciar ritirare per alcuni minuti e tenere da parte. Far raffreddare e sgrassare il fondo, ridurlo e addensarlo con Addensa Mi. Aggiungere la riduzione al Marsala e filtrare il tutto. Lucidare il fondo con una noce di burro mescolando continuamente.

Petto di piccione scottato

Scottare in una padella antiaderente il petto intero e scalopparlo finemente. Posizionare sul piatto e salare leggermente con sale Maldon.

Guarnizione

Tagliare la burrata in piccoli pezzi e formare delle quenelle al cucchiaio.

Servizio

Cuocere in acqua bollente salata i bottoncini per circa 6 minuti e saltarli in padella con il burro nocciola. lmpiattare e insaporire con la burrata, il petto scottato, del finocchietto fresco ed infine il fondo.

