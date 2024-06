Cappellacci alle ortiche, burro all'aglio, brodo al tarassaco e nocciole

Cappellacci alle ortiche, burro all'aglio, brodo al tarassaco e nocciole.

Un primo piatto a base di pasta fresca con una forte componente vegetale, ecco la ricetta di Ambra Marca della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 persone

Ripieno cappellacci

200 g punte d'ortica

200 g Grana Padano

200 g ricotta

2 uova

q.b. noce moscata

q.b. sale

q.b. pepe

Pasta per i cappellacci

600 g farina

200 g tuorlo

170 g uovo

q.b. foglie di ortiche fresche

q.b. sale

q.b. pepe

Brodo di tarassaco

400 g foglie di tarassaco

50 g porro

q.b. olio Evo

Burro all'aglio

150 g burro

30 g aglio a fette

q.b. sale Maldon

Decorazione

q.b. fiore di tarassaco

q.b. nocciole tostate

Preparazione

Ripieno cappellacci

Sbollentare le ortiche e tritarle al coltello.

Aggiungere la ricotta, il tuorlo d'uovo e successivamente il grana padano, la noce moscata i pepe nero e regolare di sale.

Amalgamare gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.

Pasta per i cappellacci

Impastare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Lasciar riposare la massa 30 minuti e poi sfogliare sottilmente. Disporre le foglie di ortiche sulle strisce di pasta. Sovrapporre e pressare facendo aderire perfettamente le sfoglie. Coppare per ricavare dei cerchi del diametro di circa 5 cm, posizionare al centro della pasta la farcia e chiudere.

Brodo di tarassaco

Stufare i porri, aggiungere l'acqua, portare a bollore e sbollentare le foglie del tarassaco. Insaporire il brodo ottenuto con olio, sale e pepe.

Burro all'aglio

Condizionare gli ingredienti in un sacchetto sottovuoto e cuocer in un bagno termostatico per 2 ore a 85°C. Filtrare e raffreddare.

Servizio

Cuocere i cappellacci in acqua salata bollente. In un tegame sciogliere il burro all'aglio ed insaporirvi le foglie di tarassaco e i cappellacci. Disporre i cappellacci nel piatto decorando con le foglie condite, i petali dei fiori di tarassaco, e le nocciole tostate. Al servizio versare il brodo caldo nel piatto.

