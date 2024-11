Crocchetta di patate e gambero ripiena di Raviggiolo e maionese al wasabi

Per la crocchetta

Porre in congelatore per 30 minuti.

Successivamente panare e friggere in abbondante olio di semi a 180 °C fino a doratura.

Per la panatura

Porre in congelamento prima di friggere.

Per la maionese al wasabi

Frizionare tutti gli ingredienti versando a filo l'olio fino a raggiungere la densità voluta. Conservare in frigo.

Per la tartar di gambero

Tritare e condire tutti gli ingredienti, porre in un contenitore con pellicola a contatto.

Per le chips di prosciutto crudo

1

Stendere il prosciutto tra due tappetini in silicone e porre in forno a 140°C per 12 minuti.