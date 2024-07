Gazpacho di fragole, sarda di lago alla brace, erbe piccanti e chorizo

Gazpacho di fragole, sarda di lago alla brace, erbe piccanti e chorizo.

Una ricetta fresca ed estiva con contaminazioni iberiche, questo il piatto realizzato da Andrea Costantini del Regio Patio a Garda (Vr) e presente sulla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti

Aglio 5 g

Cipolla 50 g

Olio evo qb

Pomodori datterini 250 g

Fragole 250 g

Sale qb

Pepe qb

Aceto di lampone qb

Sarde grosse di lago 4

Guanciale affumicato 16 fette

Erbe aromatiche qb

Ghiaccio qb

Peperoncino qb

Chorizo qb

Preparazione

Per iniziare a preparare il gazpacho, soffriggere velocemente aglio e cipolla in una pentola con un filo di olio extra vergine di oliva. Nel frattempo, tagliare i pomodori in quarti che vanno aggiunti e fatti cuocere per 5 minuti. Trascorso il tempo necessario, togliere dal fuoco e aggiungere le fragole, dopodiché frullare tutto insieme. Passare quanto ottenuto al colino a rete e aggiungere sale, pepe e aceto di lampone. A questo punto pulire e togliere le lische alle sarde, aprendole a libro. Insaporile con sale, pepe e aceto di lampone per poi richiuderle ed avvolgerle con quattro fette sottili di guanciale affumicato. Accendere una griglia a carbone e cuocere le sarde.

Scegliere le erbe aromatiche disponibili, con priorità al basilico, al prezzemolo, alla melissa, all’erba Luisa, alla menta e al dragoncello: mondarle e lavarle. In acqua salata, sbollentarle e poi raffreddarle velocemente in acqua e ghiaccio. Una volta raggiunta la giusta temperatura, tirarle fuori e asciugarle: condire quindi con olio e peperoncino. Come ultimo aspetto, tagliare il chorizo a cubetti. A questo punto impiattare: versare il gazpacho in una fondina, disporre la sarda tagliata a pezzetti, e completare con degli ulteriori cubetti di insaccato e alcuni ciuffi di erbe immerse leggermente nell’olio piccante. Se possibile, finire il piatto in tavola, portando una piccola griglia su cui cuocere le sarde: in questo modo si preserveranno al loro interno tutti i sapori.

