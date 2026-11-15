I paccheri gratinati al Parmigiano Reggiano DOP e Bresaola della Valtellina IGP sono un primo piatto ricco e cremoso, che valorizza alcuni ingredienti rappresentativi della gastronomia valtellinese. La pasta viene farcita con un composto a base di besciamella, ricotta e Parmigiano Reggiano DOP stagionato 24 mesi, arricchito da cubetti di Bresaola della Valtellina IGP. Dopo la gratinatura in forno, il piatto viene completato con polvere di funghi, castagne glassate, julienne di bresaola e fondo d'arrosto.
GUSTO DI MONTAGNA
La ricetta dei Paccheri gratinati con Parmigiano Reggiano e Bresaola della Valtellina
Paccheri ripieni di besciamella, ricotta, Parmigiano Reggiano Dop e Bresaola della Valtellina Igp, gratinati al forno e completati con funghi, castagne glassate e fondo d'arrosto
Preparazione
Preparare una besciamella piuttosto densa e lasciarla intiepidire fino a circa 60 °C. Incorporare il burro, il Parmigiano Reggiano DOP grattugiato e la ricotta ben scolata. Regolare di sale, pepe bianco e noce moscata, quindi raffreddare rapidamente il composto e conservarlo in frigorifero.
Una volta freddo, aggiungere la Bresaola della Valtellina IGP tagliata a piccoli cubetti.
Cuocere i paccheri in acqua salata, scolarli e farcirli con il composto preparato. Disporli in una pirofila e gratinarli in forno.
Completare con la polvere di funghi, le castagne glassate, una julienne di Bresaola della Valtellina IGP e il fondo d'arrosto. Guarnire con timo.
Il rosmarino aggiunge una nota aromatica che richiama i profumi del territorio, mentre il contrasto tra la cremosità del ripieno, la sapidità della bresaola e le sfumature dolci delle castagne definisce l'equilibrio della preparazione.