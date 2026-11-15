La ricetta dei Paccheri gratinati con Parmigiano Reggiano e Bresaola della Valtellina

I paccheri gratinati al Parmigiano Reggiano DOP e Bresaola della Valtellina IGP sono un primo piatto ricco e cremoso, che valorizza alcuni ingredienti rappresentativi della gastronomia valtellinese. La pasta viene farcita con un composto a base di besciamella, ricotta e Parmigiano Reggiano DOP stagionato 24 mesi, arricchito da cubetti di Bresaola della Valtellina IGP. Dopo la gratinatura in forno, il piatto viene completato con polvere di funghi, castagne glassate, julienne di bresaola e fondo d'arrosto.